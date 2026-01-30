Macaulay Culkin se pronuncia tras la muerte de Catherine O'Hara, su madre en 'Mi pobre angelito'

El actor Macaulay Culkin usó sus redes sociales para pronunciarse acerca de la muerte de la actriz Catherine O'Hara, quien interpretó a su madre en la ficción en la franquicia Mi pobre angelito.

"Mamá. Pensé que todavía íbamos a pasar más tiempo", escribió Culkin sobre un collage en el que, en un lado, ambos aparecen juntos durante el rodaje de la película y, en el otro, se les ve en la misma posición durante el evento en el que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré luego", agregó en el post.

Catherine O’Hara interpretó a Kate McCallister en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York, el personaje de la madre de Kevin McCallister, papel que convirtió a Macaulay Culkin en una de las figuras infantiles más reconocidas de Hollywood a inicios de la década de 1990.

El vínculo entre Culkin y O'Hara en la gran pantalla

La participación de Catherine O'Hara en ambas películas fue importante dentro de la franquicia, al encarnar a una madre que, por una serie de circunstancias, deja a su hijo solo en casa durante las fiestas navideñas. La saga se consolidó como uno de los mayores éxitos del cine familiar y marcó el inicio de la carrera de Macaulay Culkin como actor.

Décadas después del estreno de las películas, ambos volvieron a coincidir en diciembre de 2023, cuando Macaulay recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Catherine O’Hara fue la encargada de ofrecer un discurso durante la ceremonia.

El discurso de Catherine O'Hara en el Paseo de la Fama

Durante su intervención, O'Hara recordó los inicios de Culkin en el cine. "Macaulay —este hermoso y querido niño de 10 años— fue llamado superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes protagonistas más cotizados de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo sobrevive alguien a eso?", expresó.

En su discurso, también resaltó el sentido del humor del actor, una cualidad que, según señaló, fue reconocida por el guionista y productor John Hughes. La actriz mencionó que esta característica fue crucial para la participación de Culkin en Mi pobre angelito.

"Gracias por incluirme —a tu mamá en la ficción que te dejó solo en casa no una, sino dos veces— para compartir este momento tan feliz. Estoy muy orgullosa de ti", finalizó.

Durante la ceremonia, Macaulay no pudo evitar derramar lágrimas, las cuales intentó secarse mientras abrazaba a O'Hara ante los asistentes al evento.