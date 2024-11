Marilyn Manson retira demanda por difamación contra Evan Rachel Wood, actriz que lo acusó de abuso sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marilyn Manson retiró su demanda por difamación contra Evan Rachel Wood, actriz que lo acusó de abuso sexual el 2021. De acuerdo con información de Variety, el músico de 55 años llegó a un acuerdo con la defensa de Wood decidiéndose un pago de 327 000 dólares en honorarios legales.

Según los documentos escritos por Michael J Kump, abogado de Wood, Brian Hugh Warner, conocido como Marilyn Manson, presentó una demanda por difamación contra la actriz “como estrategia publicitaria para intentar socavar la credibilidad de las muchas personas que lo acusaban y revivir su carrera, que estaba en crisis”.

Asimismo, el letrado precisó que este intento de “silenciar e intimidar” a su clienta fracasó luego de que un tribunal en primera instancia determinara que las reclamaciones hechas por Marilyn Manson “carecían de fundamento”.

“La decisión de Manson de abandonar finalmente su demanda y pagarle a Wood los honorarios completos de casi 327 mil dólares no hace más que confirmarlo”, añade el documento difundido por Variety.

Esta desestimación de la demanda contra la actriz Evan Rachel Wood se da luego de que sus abogados Kump Shawn Holley y Katherine Kleindienst encontraran una violación al estatuto presentada por los abogados de Manson, por lo que el cantante desestimó su demanda asumiendo el pago de honorarios legales.

Marilyn Manson acusó a Evan Rachel Wood de difamación por decir que la violó.Fuente: AFP

¿Qué decía la demanda de Marilyn Manson contra Evan Rachel Wood?

La demanda por difamación de Marilyn Manson contra Evan Rachel Wood señalaba que la acusación hecha por "su pareja romántica intermitente", Illma Gore, era falsa negando haber contratado a una menor de edad para un video musical y "haber filmado la agresión sexual a una menor".

Los abogados de Manson argumentaron que Illma Gore tachó "públicamente" al músico de "violador y abusador". Del mismo modo, la demanda señalaba que Wood y Gore se hicieron pasar por agentes del FBI para "falsificar y distribuir una carta ficticia del agente y crear una falsa de presuntas víctimas" de Manson.

"Después de cuatro años de luchar una batalla en la que pudo decir la verdad, Manson se complace en desestimar sus reclamos y apelaciones aún pendientes para cerrar la puerta a este capítulo de su vida", señaló Howard King, abogado del cantante de trash metal, en un comunicado.

Evan Rachel Wood​ ​es una actriz, modelo y cantante estadounidense. | Fuente: Instagram

Evan Rachel Wood acusó públicamente de abuso sexual a Marilyn Manson

Evan Rachel Wood denunció a Brian Warner, Marilyn Manson, de abuso sexual. Fue en una publicación en Instagram que la actriz de Westworld reveló que el cantante era su "abusador".

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a manipularme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", comenzó diciendo Wood en su post el 2021.

"Estoy harta de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y denunciar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no permanecerán en silencio", añade.

Cabe mencionar que Evan Rachel Wood y Marilyn Manson hicieron pública su relación el 2007 cuando ella tenía apenas 19 años y el actor y compositor 38.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis