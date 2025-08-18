Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Donald Trump dice que "en una o dos semanas" se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

Donald Trump recibió al presidente de Ucrania en la Casa Blanca y también tuvo un diálogo con líderes europeos.
Donald Trump recibió al presidente de Ucrania en la Casa Blanca y también tuvo un diálogo con líderes europeos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: AARON SCHWARTZ / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Donald Trump se pronunció durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, en donde busca marcar un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará "una o dos semanas" saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar y consigan un acuerdo de paz.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de la OTAN, Unión Europea, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido.

Recientemente, Donald Trump dio un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso, Vladímir Putin, para que demostrara su compromiso de sellar la paz en Ucrania bajo amenaza de imponer castigos económicos a Moscú, así como sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como India o China, que no se han materializado.

"Creo que hay dos partes dispuestas (a alcanzar la paz), y eso suele ser una buena noticia. Pero quiero llegar a un acuerdo", añadió hoy Trump.

"Iremos juntos de la mano y veremos si se puede lograr. Es posible que no se pueda. Por otro lado, es posible que sí, y que se salven miles y miles de vidas cada semana", apuntó hoy el mandatario estadounidense, que ha subrayado muchas veces que su principal meta es detener las matanzas que acarrea esta guerra desde 2022.

Posición de Trump

Trump insistió en que Putin, con el que se reunió en Alaska hace tres días, quiere hallar "una respuesta" para lograr la paz y que está a favor de aceptar garantías de seguridad europeas y de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia.

Durante el encuentro en Anchorage, el presidente ruso planteó un intercambio de territorios que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, una posibilidad que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

El propio Trump aseguró hoy durante esta reunión con Zelenski y líderes europeos en que es necesario debatir este intercambio de territorios ucranianos invadidos por el ejército ruso y también aseguró que Putin está de acuerdo con que se le brinden a Ucrania garantías de seguridad, que implicarían un apoyo militar estadounidense y, principalmente, europeo para evitar futuras invasiones.

Junto con Zelenski acudieron hoy a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Ucrania Kiev Rusia

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA