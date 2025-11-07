Jennifer Lawrence revela que "tiene una vida secreta" en TikTok para pelearse con desconocidos

Jennifer Lawrence viene siendo tendencia al confesar un pasatiempo que ha dejado atónitos sus fans. ¿Qué pasó? Resulta que la actriz ganadora del Óscar admitió tener “una vida secreta” en TikTok, popular red social usada para difundir videos, reels, fotos, música, y demás contenidos en Internet.

Fue durante una reciente entrevista en el portal Fandango, con Robert Pattinson, actor con quien viene promocionando la película de drama Die My Love, que Lawrence, empezó a contar lo que hace de manera anónima sin que nadie se dé cuenta. “Tengo una vida secreta en TikTok”, declaró la actriz de 35 años generando un gesto de sorpresa en la estrella de Crepúsculo.

“¿De verdad? ¿Con tus propios fans”, le preguntó. No obstante, la exactriz de Los juegos del hambre aclaró que entra a TikTok para pelerarse de manera anónima. “Bueno, yo no diría fans (…) Yo me meto en peleas en TikTok”, señaló.

En seguida Pattinson le consultó si de verdad se tomaba el tiempo de tener enfrentamientos virtuales, a lo que Jennifer contestó: “Me peleo en la sección de comentarios (…) Y una chica me dijo: ‘¿Cuántos años tienes? ¡Consíguete una vida!’”, recordó la actriz entre risas.

Asimismo, la intérprete de Mystique en X-Men señaló que las “discusiones” comenzaron cuando hablaban de temas como “Amas de casa real” y “Las Kardashian”. “La cosa se puso muy intensa”. Lawrence también dijo que defendió su posición ante un supuesto parentesco entre esposos de la familia real. “Supongo que yo provoco polémica en TikTok”, aseveró.