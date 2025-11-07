Últimas Noticias
Jennifer Lawrence revela que "tiene una vida secreta" en TikTok para pelearse con desconocidos

Jennifer Lawrence revela que tiene
Jennifer Lawrence revela que tiene "una vida secreta" en TikTok para pelearse con desconocidos. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En una entrevista con Robert Pattinson, la actriz Jennifer Lawrence contó que viene usando TikTok de manera anónima. "Me peleo en la sección de comentarios", expresó.

Jennifer Lawrence viene siendo tendencia al confesar un pasatiempo que ha dejado atónitos sus fans. ¿Qué pasó? Resulta que la actriz ganadora del Óscar admitió tener “una vida secreta” en TikTok, popular red social usada para difundir videos, reels, fotos, música, y demás contenidos en Internet.

Fue durante una reciente entrevista en el portal Fandango, con Robert Pattinson, actor con quien viene promocionando la película de drama Die My Love, que Lawrence, empezó a contar lo que hace de manera anónima sin que nadie se dé cuenta. “Tengo una vida secreta en TikTok”, declaró la actriz de 35 años generando un gesto de sorpresa en la estrella de Crepúsculo.

“¿De verdad? ¿Con tus propios fans”, le preguntó. No obstante, la exactriz de Los juegos del hambre aclaró que entra a TikTok para pelerarse de manera anónima. “Bueno, yo no diría fans (…) Yo me meto en peleas en TikTok”, señaló.

En seguida Pattinson le consultó si de verdad se tomaba el tiempo de tener enfrentamientos virtuales, a lo que Jennifer contestó: “Me peleo en la sección de comentarios (…) Y una chica me dijo: ‘¿Cuántos años tienes? ¡Consíguete una vida!’”, recordó la actriz entre risas.

Asimismo, la intérprete de Mystique en X-Men señaló que las “discusiones” comenzaron cuando hablaban de temas como “Amas de casa real” y “Las Kardashian”. “La cosa se puso muy intensa”. Lawrence también dijo que defendió su posición ante un supuesto parentesco entre esposos de la familia real. “Supongo que yo provoco polémica en TikTok”, aseveró.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan juntos la película Die My Love.
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan juntos la película Die My Love. | Fuente: Black Label Media

Jennifer Lawrence habló sobre la depresión posparto

Jennifer Lawrence habló sobre cómo la maternidad ha transformado su vida, especialmente al interpretar a una madre con depresión posparto en Die, my love, película basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz y donde actúa junto a Robert Pattinson.

Fue en mayo de este año, durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes, que la también productora mencionó: “La depresión posparto es algo único, te aísla de una forma increíble”.

Del mismo modo, recalcó que leer la novela original, mientras acababa de tener a su primer hijo, fue una experiencia profundamente conmovedora y desgarradora. Además, acotó que se sintió especialmente conectada con el personaje: una mujer que, tras mudarse con su pareja a un lugar apartado, enfrenta un intenso aislamiento emocional.

Cabe recordar que Lawrence rodó la película mientras estaba embarazada de su segundo hijo por lo que resultó difícil separar sus propias emociones de las del personaje. “No importa dónde estés, la depresión posparto siempre llega con una enorme sensación de aislamiento y ansiedad”, explicó.

El 2013, Jennifer Lawrence ganó el Óscar a Mejor actriz por la película Los juegos del destino.
El 2013, Jennifer Lawrence ganó el Óscar a Mejor actriz por la película Los juegos del destino. | Fuente: EFE

¿Quién es Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence es una de las actrices más destacadas de su generación, famosa por sus papeles en películas aclamadas como Los juegos del destino (Silver Linings Playbook), por la cual ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz en 2013. Además cuenta con tres Globos de Oro, un BAFTA y dos premios SAG, entre otros.

También ha protagonizado grandes éxitos taquilleros como Los juegos del hambre, X-Men: Primera generación, y recientemente ha concluido el rodaje de Die, My Love, dirigida por Lynne Ramsay, junto a Robert Pattinson. Además, se prepara para el estreno de Zurawski v Texas, un documental que aborda las estrictas leyes antiaborto en Texas, en el cual es productora ejecutiva junto a Hillary Clinton.

En una entrevista con Vogue en octubre de 2022, Lawrence habló sobre su activismo: “Lamento desahogarme, pero ya no puedo lidiar con personas que no son políticas. Vives en Estados Unidos, tienes que ser político. Es demasiado grave. La política está matando gente”, exclamó.

