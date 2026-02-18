Hallan sin vida en su casa a Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’: cantante sufría de depresión

El cantante Leo Rosas, reconocido por su participación en La Voz México en 2019, murió a los 27 años, generando consternación en el mundo musical de Bolivia y México. La noticia fue confirmada por familiares y diversos medios, que reportaron que su cuerpo fue hallado en su residencia en Santa Cruz de la Sierra la madrugada del 15 de febrero.
Rosas, oriundo de Bolivia, saltó a la fama tras su destacada participación en el reality de canto, donde logró que los cuatro entrenadores giraran sus sillas en la audición y eligió al cantante Yahir como su mentor.
Así se despidió Yahir de Leo Rosas
La noticia del deceso movilizó rápidamente a colegas, fans y seguidores en redes sociales, donde se compartieron mensajes de condolencias. Yahir, su excoach en La Voz México, fue uno de los primeros en expresar su dolor públicamente, recordando a Rosas como un talento excepcional y una persona de gran calidad humana: “No puedo creer esto… talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz”, escribió en sus historias de Instagram.
Leo Rosas sufría de depresión
Pese a los esfuerzos por construir una carrera musical sólida tras su paso por el reality, allegados señalaron que Rosas atravesaba por un cuadro de depresión. Su tío abuelo, Alfredo Mendoza, declaró a medios locales que el artista estaba bajo tratamiento por esta afección, pero que a pesar del apoyo familiar no pudieron evitar este desenlace. Las autoridades y la familia no han divulgado una causa oficial de la muerte.
Horas antes de su fallecimiento, Rosas publicó en sus redes sociales imágenes de una cena con velas y pétalos de rosa, acompañado de música melancólica.