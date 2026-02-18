Hallan sin vida en su casa a Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’: cantante sufría de depresión

Yahir, quien fue coach de Leo Rosas en el reality de canto, compartió un sentido mensaje de despedida en las redes sociales.

El cantante Leo Rosas, reconocido por su participación en La Voz México en 2019, murió a los 27 años, generando consternación en el mundo musical de Bolivia y México. La noticia fue confirmada por familiares y diversos medios, que reportaron que su cuerpo fue hallado en su residencia en Santa Cruz de la Sierra la madrugada del 15 de febrero.

Rosas, oriundo de Bolivia, saltó a la fama tras su destacada participación en el reality de canto, donde logró que los cuatro entrenadores giraran sus sillas en la audición y eligió al cantante Yahir como su mentor.

Así se despidió Yahir de Leo Rosas

La noticia del deceso movilizó rápidamente a colegas, fans y seguidores en redes sociales, donde se compartieron mensajes de condolencias. Yahir, su excoach en La Voz México, fue uno de los primeros en expresar su dolor públicamente, recordando a Rosas como un talento excepcional y una persona de gran calidad humana: “No puedo creer esto… talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz”, escribió en sus historias de Instagram.

Así se despidió Yahir de Leo Rosas.Fuente: IG: @yahirmusic

Leo Rosas sufría de depresión

Pese a los esfuerzos por construir una carrera musical sólida tras su paso por el reality, allegados señalaron que Rosas atravesaba por un cuadro de depresión. Su tío abuelo, Alfredo Mendoza, declaró a medios locales que el artista estaba bajo tratamiento por esta afección, pero que a pesar del apoyo familiar no pudieron evitar este desenlace. Las autoridades y la familia no han divulgado una causa oficial de la muerte.

Horas antes de su fallecimiento, Rosas publicó en sus redes sociales imágenes de una cena con velas y pétalos de rosa, acompañado de música melancólica.