Marc Anthony y su enfática respuesta a fan que le exigía hablar español durante concierto [VIDEO]

Marc Anthony se casó con la modelo paraguaya Nadia Ferreira en enero de 2023. | Fuente: Instagram (nadiaferreira)

Marc Anthony y Nadia Ferreira serán padres por segunda vez

Días atrás, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convertirían en padres por segunda vez.

Por medio de sus redes sociales, la modelo paraguaya dio a conocer la noticia confirmando así los rumores de embarazo que surgieron en medios de espectáculos.

La exfinalista del Miss Universo aprovechó su aniversario de tres años de matrimonio con Marc Anthony el último 28 de enero para anunciar que su pequeño hijo Marco, nacido el 12 de junio de 2023, se convertirá en hermano mayor.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, se lee en la publicación donde se aprecia a la pareja y su primer hijo tocando el avanzado estado de gestación de la paraguaya.

Cabe resaltar que este será el octavo hijo de Marc Anthony. Con Debbie Rosado, el cantautor es padre de Arianna y Chase (adoptado). Como fruto de su matrimonio con Dayanara Torres nacieron Cristian y Ryan.

De su relación con Jennifer Lopez, tuvo a los mellizos Emme y Max. Actualmente, con Nadia Ferreira, ya es padre de un niño llamado Marco y ahora esperan otro bebé.

Marc Anthony se pronunció tras el conflicto de los Beckham

Marc Anthony se vio involucrado en el conflicto entre Brooklyn y David Beckham. El DJ Fat Tony, encargado de la música en su boda con Nicola Peltz, reveló que el puertorriqueño tuvo algo que ver en esta rencilla. Por ese motivo, el intérprete de salsa decidió hablar por primera vez del tema.

Fat Tony detalló que el cantante Marc Anthony, quien actuó como invitado durante la boda, llamó primero a Brooklyn al escenario mientras interpretaba una canción. Los asistentes, según el DJ, esperaban que Nicola Peltz se uniera a su esposo para el primer baile de la pareja. Sin embargo, el salsero pidió que subiera al escenario “la mujer más hermosa de la sala”, refiriéndose a Victoria Beckham.

El DJ recordó que Brooklyn quedó “devastado” al darse cuenta de que no iba tener su primer baile con su esposa, quien abandonó la sala “llorando desconsoladamente”. Según su relato, Brooklyn se quedó en el escenario y, tras una indicación de Marc Anthony, bailó con su madre frente a los invitados.

En conversación con The Hollywood Reporter, el salsero aseguró que “lo que se está contando está lejos de ser la verdad”. Por otro lado, resaltó que no tiene nada que decir sobre lo que está sucediendo con la familia Beckham:

“Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz (tercer hijo de David y Victoria). Tengo una relación muy estrecha con ellos. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí”.

Luego añadió: “Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad”.