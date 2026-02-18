Magaly Medina y Andrea Llosa protagonizan polémico cruce de palabras por cifras de rating [VIDEO]

Guerra de cifras televisivas. Magaly Medina aseguró en la reciente edición de su programa que cuando Andrea Llosa formaba parte de ATV, el espacio que tenía bajo su conducción solo le dejaba 4 puntos de audiencia.

Su comentario surgió cuando expresaba su molestia por el bajo rendimiento del programa que actualmente la antecede, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, indicando que la sintonía que recibe es muy baja.

"Por lo menos la otra [Andrea Llosa] hacía más. Y yo me quejaba porque me dejaba cuatro. Me quejaba porque, claro, yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más", expresó la conductora de Magaly Tv, la firme.

En ese sentido, Medina manifestó su incomodidad por lo que considera una falta de respaldo dentro del canal.

"Si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora, porque sí, estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de, digamos, decisiones que deberían de tomarse en bien de este programa", señaló en vivo.

Andrea Llosa responde a Magaly Medina y muestra cifras del rating

Tras escuchar las declaraciones de su excolega, Andrea Llosa publicó varios videos en sus historias de Instagram. Allí indicó que no suele responder polémicas, pero decidió hacerlo porque consideró que Magaly Medina estaba desmereciendo su trabajo y el de su equipo.

"Normalmente no ando respondiendo, metida en estas 'peleuchas'. No me gusta, no me suma, no ando metida en chismes con gente simplona. Yo ya no estoy en ATV, pero por lo visto ahí aún me recuerdan. Me he enterado de que esta persona sigue hablando de un supuesto 'colchón' con hueco que yo le dejaba. (...) Cuando se meten con mi equipo, yo me pongo muy loca", dijo.

La periodista también mostró datos que, según afirmó, corresponden al rating de su programa durante las cuatro semanas de noviembre de 2025, periodo en el que alcanzaba entre seis y siete puntos en varios días. Añadió que, de acuerdo con sus cifras, el programa Magaly no mantenía ese mismo nivel de audiencia.



Andrea Llosa responde a críticas de Magaly Medina y muestra datos de audiencia | Fuente: Instagram: Andrea Llosa