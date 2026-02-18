El 'Chorri' Palacios se ilusiona con la Libertadores: "Por fin veo un Sporting Cristal con jerarquía"

Roberto Palacios no ocultó su alegría al ver que, a pesar del empate 2-2 ante 2 de Mayo, Sporting Cristal recuperó su autoridad en el campo, afirmando que el equipo de Paulo Autuori finalmente exhibe jerarquía internacional y estilo de juego que el exceleste venían pidiendo desde hace varios años.

Para el 'Chorri' Palacios el rendimiento mostrado en el partido de ida por la Copa Libertadores fue el de un grupo comprometido que entendió lo que significa defender a una institución como Sporting Cristal y todo lo que representa vestir la camiseta celeste.

"Complicado explicar qué es lo que se siente al ver a este Sporting Cristal. Después de tantos años que hemos pasado pidiendo que el que el equipo tenga jerarquía, tenga un estilo de juego. Ahora lo están haciendo. Estoy tranquilo y contento porque se hizo un gran partido y lo más bonito es que he visto un gran equipo, jugando, corriendo y metiendo", dijo el exjugador de los celestes.

"Cuando te pones la camiseta de Sporting Cristal, hermano, aquí no hay diferencias, o sea, aquí no hay 'soy hincha de tal'. Tú tienes que defender la camiseta porque el club te paga un contrato, te atiende de la mejor manera y lo único que tú tienes que hacer es darte íntegro día tras día. Por esta camiseta hay que dar siempre lo mejor", añadió en declaraciones a América TV.

Mientras que Roberto Palacios celebra que Sporting Cristal haya recuperado la jerarquía y el compromiso, el técnico de 2 de Mayo se enfrenta al reto de superar la ansiedad de su equipo y corregir los errores tácticos. La Copa Libertadores tiene su revancha y en la cancha del estadio Miguel Grau del Callao (martes 24 a las 7.30 p.m. hora peruana), se verá cuál de los dos equipos merece pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.