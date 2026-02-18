Últimas Noticias
Bad Bunny hará historia con su primer concierto en Tokio y el primer Billions Club Live de Spotify en Asia

Después de encender el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny se alista para conquistar Tokio.
Después de encender el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny se alista para conquistar Tokio. | Fuente: EFE
El 7 de marzo en Tokio, el artista encabezará el primer Billions Club Live en Asia para celebrar sus 28 canciones con más de mil millones de reproducciones en Spotify.

De Puerto Rico a Japón. Bad Bunny sigue expandiendo su imperio global y ahora marcará un nuevo logro en su carrera: el próximo sábado 7 de marzo ofrecerá su primer concierto en Asia con una presentación especial en Tokio.

El show no será uno más. El cantante encabezará la próxima edición de la serie Billions Club Live de Spotify, convirtiéndose en el primer artista —y el primer latino— en llevar este formato a Asia. El evento coincide con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, aunque será un show independiente de una sola noche.

Spotify confirmó la noticia el martes 17 de febrero en redes sociales: “¡Bad Bunny llega a Japón por primera vez! Se confirma la celebración del Billions Club Live. ¡La leyenda del género latino aparecerá en el concierto que lleva ese mismo nombre!”.

¿Qué es el Billions Club Live y qué canciones cantará Bad Bunny?

El Billions Club Live es una serie de conciertos creada por Spotify para celebrar a los artistas que han superado los mil millones de reproducciones con una canción en la plataforma.

En Tokio, Bad Bunny interpretará 28 temas que han alcanzado ese récord:

  1. I Like It
  2. MIA
  3. Yonaguni
  4. DÁKITI
  5. Tití Me Preguntó
  6. Ojitos Lindos
  7. Callaita
  8. Me Porto Bonito
  9. Te Boté – Remix
  10. Efecto
  11. La Canción
  12. No Me Conoce – Remix
  13. Moscow Mule
  14. un x100to
  15. Vete
  16. LA NOCHE DE ANOCHE
  17. La Santa
  18. Soltera (Remix)
  19. DtMF
  20. BAILE INoLVIDABLE
  21. PERRO NEGRO
  22. Si Veo a Tu Mamá
  23. Si Estuviésemos Juntos
  24. Neverita
  25. Lo Siento BB:/
  26. QUE PRETENDES
  27. Safaera
  28. Diles

Del Super Bowl a Japón: el momento imparable de Bad Bunny

El anuncio llega días después de su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y de un momento clave en la carrera de Bad Bunny.

Recientemente, Benito Antonio Martínez Ocasio alcanzó por primera vez el número 1 en solitario del Billboard Hot 100 con DTMF, consolidando un logro histórico para la música en español. Aunque ya había liderado la lista en 2018 con I Like It junto a Cardi B y J Balvin, esta vez lo hizo como solista y con un tema completamente en español.

Además, DTMF comparte el Top 10 con otros éxitos de su disco Debí tirar más fotos, ganador del Grammy a Álbum del Año, donde también destacan Baile Inolvidable, Nuevayol y Tití Me Preguntó.

En 2025 fue nombrado por cuarta vez el artista más escuchado del mundo en Spotify. Ahora, con su primer concierto en Asia y el debut del Billions Club Live en el continente, Bad Bunny confirma que su impacto ya no tiene fronteras.

Bad Bunny Spotify

