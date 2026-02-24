Nicole ‘Snooki’ Polizzi, estrella de “Jersey Shore”, revela su diagnóstico de cáncer de cuello uterino

La popular figura de reality show envió un mensaje de concientización sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana.

La famosa exchica reality Nicole Polizzi, más conocida como Snooki en el programa de MTV Jersey Shore, abrió su corazón a sus seguidores. En un largo video de TikTok, contó su diagnóstico de cáncer de cuello uterino.

“Llegaron los resultados de mi biopsia de cono y resultó ser un cáncer de cuello uterino en etapa 1 llamado adenocarcinoma. Obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco la peor, solo porque lo detectaron tan temprano. ¡Gracias a Dios!”, dijo al inicio.

Continuando con su relato, Snooki mencionó que desde hace años estuvo lidiando con resultados no favorables en sus pruebas de Papanicolau por lo que, en uno de sus exámenes, su médico había encontrado células cancerosas en la parte superior de mi cuello uterino tras una colposcopia y una biopsia.

“Por eso les digo literalmente que se hagan la prueba de Papanicolaou. Tengo 38 años… y ahora mírenme. Y en lugar de posponerlo porque no quería ir, me dolía y tenía miedo, no, simplemente fui y me lo hice. Y ahí estaba, el cáncer estaba ahí. Pero solo está en etapa 1 y es curable”, agregó, insinuando que quizá necesitaría una histerectomía.

Snooki reveals she’s been diagnosed with stage 1 cervical cancer. pic.twitter.com/qkIrHNlLHT — Pop Crave (@PopCrave) February 20, 2026

¿Quién es Snooki?

Nicole Elizabeth LaValle es un personaje de televisión. Fue adoptada en Chile en 1987 por Helen y Andrew Polizzi, pareja italoamericana. Hasta que cumplió 36 años recién conoció su historia biológica.

“Yo nunca realmente pensé: ‘¿cómo es mi madre biológica? ¿Cómo es mi familia biológica?‘. Porque estoy tan contenta con mis padres adoptivos y mi vida adoptada y mi familia. Pero saben qué, yo pensé en eso una vez comencé a crecer, ‘¿Cómo luce mi mamá?‘, ¿Cómo luce mi papá?”, dijo en una entrevista.

Tras contactarse con su madre biológica, ella le explicó que no estaba preparada para ser madre y que cuando le contó a su padre que estaba embarazada de ella, “él simplemente desapareció”.

Su ingreso al reality Jershey Shore fue su camino a la fama y formó una familia con Jionni LaValle con quien se casó en 2014. Fruto de su romance nacieron tres hijos: Lorenzo, Giovanna y Angelo.

