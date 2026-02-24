Ilich López saluda designación de Hernando de Soto como premier: "Es un viraje claro de Cerrón hacia la derecha"

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, en diálogo con RPP, saludó la decisión del Gobierno de designar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros.

Como se sabe, el último domingo, a través de un comunicado, Presidencia informó que el economista ocupará ese cargo en el Ejecutivo, y que el mandatario, José María Balcázar, sostuvo con él una reunión de trabajo "para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y por las facultades conferidas por el Congreso".

Al respecto, López Ureña reconoció la decisión del jefe de Estado, pues, según dijo, "ese premierato va a poder conducir un tránsito adecuado". No obstante, consideró que Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre y candidato presidencial, tuvo parte en tal designación.

"Yo debo saludar la designación del señor Hernando de Soto y nunca pensé decirlo, como dije ayer, saludo esa posición del señor Vladimir Cerrón y del presidente Balcázar, porque de alguna manera ese premierato va a poder conducir un tránsito adecuado", destacó.

En esa línea, dijo no creer que Cerrón Rojas realmente rechace a De Soto como titular de la PCM.

"No lo creo, porque él ha dicho, y también el señor Balcázar dijo, que entre ellos se comunican. Cerrón se comunica con el presidente Balcázar, y Balcázar dijo que se comunica. Es un viraje claro de Cerrón hacia la derecha. Entonces, yo considero que es tiempo, primero, de atender el tema del fenómeno del Niño. Urgente. La planificación en el Perú ha sido postergada durante mucho tiempo", sostuvo.

Se reafirma en contra de la censura a Jerí y asegura que toda su bancada respaldó a María del Carmen Alva

Por otro lado, Ilich López se reafirmó en que la salida de José Jerí de la Presidencia, por intermedio de una censura a su calidad de titular del Legislativo, no fue un procedimiento correcto y que, más bien, estuvo orientado a "ganar votos" en los próximos comicios.

"Yo estuve totalmente en contra [de la censura]. Yo desde un primer momento apoyé al presidente Jerí, y yo voté en contra de la censura porque considero que se ha abierto una puerta inadecuada, constitucionalmente hablando, puesto que la vacancia era el camino regular a este tema. Es más, en la misma sesión del pleno, advertí que el congresista Jerí, aun congresista, para asumir la Presidencia, el Consejo Directivo del Congreso de la República le otorgó la licencia respectiva", señaló.

"En ese sentido, yo no apoyé, y consideré y considero que la decisión ha sido una decisión orientada a ganar votos, porque ha sido una posición mediática de los partidos que han impulsado esto; y han generado que el día de hoy el señor Balcázar esté sentado en Palacio de Gobierno, y también con la conversación del señor Vladimir Cerrón que me parece muy peligroso", agregó.

Asimismo, se reafirmó en que toda la bancada de Acción Popular votó por la candidatura de María del Carmen Alva como nueva presidenta del Congreso.

"Ese tema para Acción Popular ya está cerrado. Miembros de la bancada propusieron a María del Carmen para que sea la candidata como lo fue y eso se aprobó por la bancada [...] Yo tengo entendido que sí, todos votaron a favor", sostuvo.

"Es más, se criticó mi participación en algún canal de televisión tratando de deslizar que yo no había votado y, claramente, en las 2 horas 50 minutos 47 segundos del video que tiene el Congreso, yo muestro el voto en señal del acuerdo que teníamos con los demás colegas [...] No solo voté, yo impulsé la campaña de Maricarmen y, además, en la interna, defendí que esa era la posibilidad mejor para nosotros, en estos momentos de transición donde vivimos una confrontación política [...] Era lo responsable que debíamos hacer desde Acción Popular para contribuir en esta última etapa con el país", añadió.