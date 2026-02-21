Liza Minnelli asegura que fue forzada a usar una silla de ruedas en los Oscar 2022

Liza Minnelli aseguró que la Academia de Hollywood la obligó a usar una silla de ruedas en la edición de los Oscar de 2022, cuando entregó el premio a mejor película junto a Lady Gaga: "Me sentí destrozada".

Según el medio especializado Variety, la estrella de Cabaret relató en su libro de memorias titulado Kids, Wait Till You Hear This!, que estará disponible el 10 de marzo, que esperaba poder leer el teleprompter sentada en una silla de director. Sin embargo, los planes cambiaron a último momento y la Academia optó por una silla de ruedas.

"Me ordenaron, sin explicaciones ni siquiera pedírmelo, que me sentara en una silla de ruedas o que no apareciera en absoluto", escribió Minnelli.

Liza Minnelli afirma que la Academia la obligó a usar silla de ruedas en los Oscar 2022.Fuente: Academy Awards

Minnelli apareció en el escenario algo desorientada

La actriz aseguró que le dijeron que use la silla de ruedas por su edad y por cuestiones de seguridad. "Lo cual era una tontería. Les dije que no dejaría que me trataran así. Me sentí destrozada", enfatizó.

"Quedé mucho más abajo de lo que habría estado en una silla del director, y por eso no podía leer fácilmente el teleprompter que estaba sobre mí", continuó.

Minnelli apareció en el escenario algo desorientada y tuvo dificultades para leer sus diálogos, por lo que Gaga respondió: "Te tengo", como forma de consuelo.

"¿Cómo te sentirías si te sacaran en silla de ruedas, en contra de tu voluntad, para actuar frente a una audiencia en vivo y sin poder ver con claridad? (...) Cuando tropecé con algunas palabras, Gaga, que estaba a mi lado, me asistió discretamente", añadió la hija de la legendaria Judy Garland y del director Vicente Minnelli.

Lady Gaga preocupada por Minnelli

Tras el suceso, Lady Gaga acudió al camerino de Liza Minnelli para preguntarle si se encontraba bien. La actriz solo respondió que era "una gran admiradora".

El libro de la actriz se publicará el 10 de marzo y está basado en una serie de entrevistas que realizó el cantante y pianista Michael Feinstein, colaborador cercano de la actriz.

Sus memorias retratarán parte de su caótica vida, incluida la adicción, la fama y su relación con Garland.