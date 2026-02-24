“Mi corazón sufre por él”: Hilary Duff y el elenco de 'Lizzie McGuire' despiden a Robert Carradine con conmovedores mensajes

El actor de Lizzie McGuire falleció a los 71 años. Hilary Duff, Jake Thomas y Hallie Todd le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.

Hollywood despide a una de las figuras más recordadas de la televisión de los 2000. Robert Carradine, integrante del reconocido clan Carradine y recordado por su papel como Sam en Lizzie McGuire, falleció el lunes 23 de febrero a los 71 años. La noticia generó una ola de reacciones entre sus excompañeros de elenco en la serie juvenil de Disney Channel.

La primera en pronunciarse fue Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la ficción. “Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió el martes en redes sociales. “Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy cuidada por mis padres de la pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, por su familia y por todos los que lo amaron”, añadió.

Según informó el medio especializado Deadline, su hermano mayor, Keith Carradine, señaló en un comunicado que Robert “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar”. “No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció. Quiero celebrar su lucha y su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día”, expresó.

Más estrellas de Lizzie McGuire recuerdan a Robert Carradine

El actor Jake Thomas, quien dio vida a Matt McGuire, también compartió un mensaje cargado de cariño hacia quien fue su padre en la pantalla. “Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida. Era uno de los tipos más geniales que pudieras conocer: divertido, pragmático, a veces cascarrabias y siempre un poco excéntrico”, escribió.

Thomas lo describió como “un talentoso actor, músico y director, pero sobre todo, familia”. Además, recordó los momentos compartidos dentro y fuera del set: “Tengo muchos recuerdos entrañables de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas de por medio. Lo admiré mientras crecía. Descansa en paz, Bobby”.

Por su parte, Hallie Todd, quien interpretó a Jo McGuire, también expresó su dolor. “Mi corazón está roto. Voy a extrañar muchísimo a mi querido amigo. Era generoso, leal, valiente, fuerte, amable y tenía un sentido del humor ácido. Fue un actor maravilloso, un guitarrista brillante y el padre más increíble y dedicado”, señaló.

Todd destacó que la relación entre ambas familias trascendió la ficción. “Durante los últimos 25 años, nuestras familias se volvieron extremadamente cercanas, celebrando cumpleaños, graduaciones y fiestas juntos. Bobby era mi familia tanto en la pantalla como fuera de ella. Mi amor y oraciones están con sus seres queridos mientras atraviesan esta enorme pérdida”, concluyó.

¿Quién fue Robert Carradine?



Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1954 en California, Estados Unidos, y formó parte de una de las dinastías más reconocidas de Hollywood. Fue el hijo menor del legendario actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine, todos con destacadas trayectorias en cine y televisión.

Para toda una generación, Carradine será recordado como Sam McGuire, el padre de Lizzie McGuire, la exitosa producción de Disney Channel protagonizada por Hilary Duff.

Su debut cinematográfico llegó en 1972 con The Cowboys, donde compartió pantalla con John Wayne. Según contó en entrevistas, fue su hermano David quien lo animó a presentarse a la audición con una frase que lo marcaría: “Tienes todo que ganar y nada que perder”.

A lo largo de su carrera participó en títulos destacados como Coming Home (1978), dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jane Fonda y Jon Voight; además de Mean Streets (1973), de Martin Scorsese.

También formó parte del western The Long Riders (1980) y alcanzó gran popularidad en los años 80 con la comedia Revenge of the Nerds (1984), uno de los títulos más recordados de su filmografía.

