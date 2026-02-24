"El Favorito es Sporting Cristal": DT de 2 de Mayo le pasa la presión a Paulo Autuori

En la previa del decisivo duelo ante Sporting Cristal por la vuelta de la Copa Libertadores, Eduardo Ledesma DT de 2 de Mayo, reconoció que el peso del partido es para los celestes, debido a que llegan como los favoritos por la experiencia de sus jugadores y su entrenador Paulo Autuori.

“El candidato es Sporting Cristal. Por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori y jugadores de renombre. Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y en todo lo que podamos desarrollar para dar otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico de 2 de Mayo señaló que ojalá su equipo se encuentre otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria. El equipo paraguayo ya sacó de carrera a Alianza Lima al que ganó 1-0 de local para luego empatar en Matute 1-1 y lograr su clasificación la segunda fase de la Copa Libertadores.



Eduardo Ledesma analizó el juego de Sporting Cristal y los puntos claves para que sus jugadores encuentren el camino de la clasificación. "El rival es un equipo que lanza mucho a sus laterales al ataque, que trata de manejar el partido con la posesión. Manejan los tiempos", comentó el entrenador.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto tiene capacidad para 17,000 personas.

🐔 Gran ambiente y fútbol recreativo en la última movilización del Gallo, previa al duelo ante Cristal.#VamosGallo pic.twitter.com/3zAvcWWfG3 — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) February 24, 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores?

En Perú , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.





¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal contra 2 de Mayo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.