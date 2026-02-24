"El Favorito es Sporting Cristal": DT de 2 de Mayo le pasa la presión a Paulo Autuori

En la previa del decisivo duelo ante Sporting Cristal por la vuelta de la Copa Libertadores, Eduardo Ledesma DT de 2 de Mayo, reconoció que el peso del partido es para los celestes, debido a que llegan como los favoritos por la experiencia de sus jugadores y su entrenador Paulo Autuori.
“El candidato es Sporting Cristal. Por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori y jugadores de renombre. Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y en todo lo que podamos desarrollar para dar otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.
El técnico de 2 de Mayo señaló que ojalá su equipo se encuentre otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria. El equipo paraguayo ya sacó de carrera a Alianza Lima al que ganó 1-0 de local para luego empatar en Matute 1-1 y lograr su clasificación la segunda fase de la Copa Libertadores.
Eduardo Ledesma analizó el juego de Sporting Cristal y los puntos claves para que sus jugadores encuentren el camino de la clasificación. "El rival es un equipo que lanza mucho a sus laterales al ataque, que trata de manejar el partido con la posesión. Manejan los tiempos", comentó el entrenador.
¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?
El partido está programado para el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto tiene capacidad para 17,000 personas.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores?
- En Perú, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
- En Colombia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.
- En Argentina, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
- En Brasil, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
- En Chile, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.
- En México , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.
¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por TV?
El partido de Sporting Cristal contra 2 de Mayo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.