‘Negro Marín’ llegó al Perú tras ser extraditado de España: cabecilla criminal fue puesto a disposición de la justicia

‘Negro Marín’ llegó anoche a Lima e inmediatamente fue puesto a disposición de la justicia peruana. | Fuente: RPP / PNP

El peligroso cabecilla criminal Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, llegó a Lima, tras ser extraditado desde España e inmediatamente fue puesto a disposición de la justicia peruana.

Marín Morón, quien era uno de los delincuentes más buscados del país, arribó anoche al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, bajo estrictas medidas de seguridad, fue trasladado a la sede del Ministerio Público, en San Juan de Lurigancho.

Posteriormente, el imputado fue derivado a la División de Requisitorias de la Policía Nacional, donde se cumplieron distintas diligencias de ley, constató un equipo de RPP durante la madrugada.

Culminado el procedimiento, Marín Morón fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para continuar con el proceso judicial en su contra.



‘Negro Marín’, rival de ‘El Monstruo’

Según la Policía Nacional, alias ‘Negro Marín’ operó en alianza con Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’, y ambos mantenían una rivalidad directa con Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, actualmente recluido en la Base Naval del Callao.

Al ‘Negro Marín’ se le sindica de liderar su propia organización criminal dedicada al cobro de cupos y a la extorsión de transportistas del servicio público.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la extradición de alias ‘Negro Marín’, “señalado como presunto líder de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’”.

“Es investigado por delitos de organización criminal, extorsión y sicariato, figurando entre los más buscados del país. Tras su arribo, fue sometido a las diligencias de ley y entregado a la División de Requisitorias de la PNP, conforme al mandato judicial vigente”, refirió la institución.



El arribo del ‘Negro Marín’ había sido adelantado la mañana del viernes por Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en diálogo con RPP.

Chávez Cotrina indicó que, en este caso, el proceso de extradición fue célere, debido a que el imputado aceptó ser juzgado en Perú. “Convencido de las imputaciones, acepta la extradición y eso ha generado que se lleve a cabo sin mayores contratiempos”, detalló.

Cabe mencionar que Miguel Ángel Marín Morón fue capturado en noviembre pasado, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

