Los Beatles lanzarán una ‘última canción’ gracias a la inteligencia artificial

Los Beatles “se reunieron” una última vez para lanzar “su canción final” gracias a la inteligencia artificial.

Sir Paul McCartney, en contra de cualquier temor que suscite su uso, ha empleado la tecnología para poder recrear la voz de John Lennon y grabarla como si fuese una canción convencional.

La canción final

De acuerdo con Sir Paul en entrevista con BBC Radio, la canción “ya ha sido terminada” y se lanzará este año.

Esta canción inédita posiblemente sea Now And Then, una composición realizada por Lennon en 1978 y que ya había sido considerada como una “canción de reunión” para la banda.

Dicha melodía fue grabada en baja calidad por el famoso cantante antes de su muerte en 1980. George Harrison, según Paul, no quería trabajar la canción debido a que el sonido con el que fue grabado era “basura”.

A partir de ello, el guitarrista ha expresado su deseo inminente de querer terminar la canción, por lo que tener esta nueva oportunidad gracias a la tecnología parece ser la más adecuada.

Sin temores

Paul McCartney señala que se asombró por la inteligencia artificial al momento de grabar el documental ‘Get Black’, donde las computadoras fueron entrenadas para reconocer las voces de la banda y poder separarlas de los ruidos de fondo.

Gracias a dicho proceso, Sir Paul ha logrado hacer “dúos” con Lennon en su más reciente gira e incluso crear algunos sonidos extras.

"No estoy mucho en Internet [pero] la gente me dirá: 'Oh, sí, hay una pista en la que John está cantando una de mis canciones', y es solo IA, ¿sabes?”, también se cuestiona. "Da un poco de miedo, pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva".

No se conoce la fecha exacta del lanzamiento de la canción.