"Una noche llena de magia": Richard Gere asistió al concierto de Alejandro Sanz en Nueva York

Alejandro Sanz está de gira por Estados Unidos y esta vez le tocó a Nueva York. El artista español ofreció un concierto en el Madison Square Garden y fue un total éxito ya que tuvo como invitado especial al actor de Hollywood, Richard Gere.

El protagonista de Pretty Woman disfrutó del show junto a su esposa Alejandra Gere Silva. Fue el propio intérprete quien compartió imágenes de la gran amistad que vienen.

“Una noche extraordinaria merece una mención especial. Desde mis años de adolescencia, he admirado a un artista y músico con un talento único: Alejandro. ¡Eres verdaderamente sobresaliente”, escribió la esposa de Richard Gere.

Esta admiración le ha transmitido Alejandra a su pareja ya que la acompañó al concierto de Alejandro Sanz. Cabe resaltar que artistas internacionales como Shakira y Camila Cabello también asistieron a las presentaciones en Miami.

El actor Richard Gere presente en el concierto de Alejandro Sanz en Nueva York.Fuente: @alejandrosanz

Richard Gere junto a su esposa, la publicista española Alejandra Silva en el backstage de Alejandro Sanz.Fuente: @alejandrosanz

"Encerrarme no es buena idea"

El cantante Alejandro Sanz reanudó su gira Sanz en Vivo con un concierto en la ciudad española de Pamplona, tras anunciar en redes sociales que atraviesa una crisis personal.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", señalaba el pasado 27 de mayo en Twitter, un mensaje que alarmó a sus seguidores, aunque días más tarde matizó que aunque "no termina de llegar la luz parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Alejandro Sanz había expresado que no tenía intención de suspender la gira Sanz en Vivo, de la que tiene más de sesenta fechas programadas en 2023.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea", señala en su escrito.

"Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", concluye el mensaje por el que ya ha recibido innumerables muestras de apoyo, entre ellas de Chenoa o Raquel Perera, su expareja.