Beyoncé deslumbra con tráiler de película basada en su última gira 'Renaissance World tour'

Beyoncé estrenó el avance de su nueva película basada en su última gira mundial ‘Renaissance World Tour 2023’ que inició el último 10 de mayo en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia hasta su último concierto en el Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri. Por medio de sus redes sociales, la propia cantante estadounidense anunció el título del filme ‘Renaissance: A Film by Beyoncé’ el cual se verá en las salas de cine de Estados Unidos desde el próximo 1 de diciembre.

“Cuando actuó, no soy más que libre”, se le escucha decir a Beyoncé durante el tráiler difundido en YouTube, y las demás plataformas digitales, el último domingo y que ya cuenta con casi 300 mi vistas y 5 mil comentarios. “Mi objetivo para esta gira era crear un lugar donde todos sean libres y nadie sea juzgado”, señaló la artista de 42 años en el registro audiovisual de 2 minutos.

Este avance se publicó luego de que la compañía de la cantante, Parkwood Entertainment, anunciara la última parada nacional de su gira. “Ten cuidado con los que pides, porque podría cumplirlo”, se lee en la descripción que acompaña el video que subió la propia Beyoncé en su cuenta oficial de Instagram.

“Se trata de la intención, el trabajo duro, la participación de Beyoncé en cada aspecto de la producción, su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su oficio. recibido con extraordinaria aclamación, el Renaissance World tour de Beyoncé creó un santuario para la libertad y la alegría compartida para más de 2,7 millones de fans”, señala la sinopsis oficial.

Beyoncé publicó en su Instagram el avance de su nueva película ‘Renaissance: A Film by Beyoncé’. | Fuente: Instagram (beyonce)

Cabe resaltar que la preventa de entradas para la película ‘Renaissance: A Film by Beyoncé’ ya se encuentran en preventa en las cadenas de cines AMC Theatres, Regal y Cinemark luego de acuerdo formal revelado por Variety.

“Beyoncé eligió un modelo de acuerdo poco convencional forjado por AMC y Taylor Swift en agosto. La película de Swift fue autofinanciada y obtendrá más del 50 por ciento de los ingresos brutos de taquilla gracias al acuerdo, según los informes. Beyoncé obtendrá el mismo trato”, se lee en el reporte de la revista especializada en celebridades.

Cabe resaltar que, por el momento, las entradas solo se encuentran a la venta para los cines de Estados Unidos, Canadá y México. La página oficial informa que, próximamente, se dará a conocer los otros países donde llegará el filme que durará 2 horas y 40 minutos.

Beyoncé interactúa con sus hijos en nueva película

El entorno familiar de Beyoncé no está exento de esta entrega cinematográfica, en el avance se ve a la bailarina ensayando con su hija mayor y actual integrante de su elenco, Blue Ivy Carter. También se ve a la cantante al lado de los gemelos de Jay-X, Rumi y Sir; además, de su esposo Shawn Carter, quien habla con su esposa sobre las intenciones de este nuevo proyecto.

Según Variety, la película contará con momentos destacados de toda la gira y otros vídeos filmados para el álbum visual y un relato de estilo documental sobre la concepción de la gira.

Del mismo modo, se incluirá Películas de conciertos anteriores de Beyoncé como ‘I Am… Yours’ (2009), el proyecto de HBO de 2013 ‘Life is But a Dream’, y ‘Homecoming’ de Netflix, que inmortalizó el fenómeno cultural de ‘Beychella’ en 2018 así como los legados de sus álbumes ‘Lemonade’ (2016) hasta el álbum visual del soundtrack del ‘Rey León: Black is King’ (2020).