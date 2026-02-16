¿Quién es Christian Lee Hutson? Conoce al esposo de Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’

El músico estadounidense Christian Lee Hutson se convirtió en una de las figuras del entretenimiento más comentadas tras casarse con la actriz Maya Hawke el pasado 14 de febrero de 2026, en una íntima boda celebrada en la St. George’s Episcopal Church de Nueva York. La ceremonia, que coincidió con el Día de San Valentín, contó con la presencia de celebridades, familiares cercanos y varios compañeros de reparto de Stranger Things, la exitosa serie de la cual Hawke es parte del elenco.

¿Quién es Christian Lee Hutson?

Christian Lee Hutson, nacido el 5 de noviembre de 1990 en Kansas City, Missouri, es un cantautor y músico de estilo indie folk y country folk que ha forjado una trayectoria respetada en la escena alternativa. Aunque sus primeros pasos incluyeron actuaciones con el dúo The Driftwood Singers, su carrera tomó mayor impulso al iniciar un camino como solista y firmar con el sello ANTI- Records.

Sus álbumes como solista han recibido atención crítica y de público, especialmente aquellos producidos por la también cantautora Phoebe Bridgers, con quien ha colaborado de forma estrecha. Entre sus principales trabajos destacan: Beginners (2020), Quitters (2022) y Paradise Pop. 10 (2024)

Relación con Maya Hawke

La historia entre Hutson y Maya Hawke comenzó, según varios medios, mucho antes de que se convirtieran en pareja formal. Ambos se conocieron a través de la música, colaborando en varios proyectos. Hutson participó en varios temas de los álbumes de Hawke, como Moss (2022) y Chaos Angel (2024), mientras que ella ha aportado su voz en parte de su trabajo más reciente.

Aunque su relación sentimental se hizo pública en 2023, la pareja ya había sido amiga y colaboradora musical durante años. En 2025, realizaron su primera aparición como pareja en la alfombra roja durante un evento teatral en Nueva York, y poco después comenzaron a surgir rumores de compromiso, que finalmente se concretaron en la boda de 2026.

La boda y la familia extendida

La ceremonia nupcial se celebró con un ambiente íntimo y lleno de figuras queridas por la pareja. Entre los asistentes estuvieron los padres de Maya —Ethan Hawke, quien acompañó a su hija al altar, y Uma Thurman, quien también participó en los preparativos y la celebración posterior— así como varios co-protagonistas de Stranger Things como Finn Wolfhard, Joe Keery, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Natalia Dyer.