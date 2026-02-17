Fernando Rospigliosi: "Si los congresistas deciden no admitir a debate la moción de censura, el pleno terminó ahí"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo del pleno extraordinario programado para hoy, para abordar las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí.

En ese sentido, Rospigliosi Capurro reafirmó que el único punto previsto en la agenda es debatir las referidas mociones. Sin embargo, señaló que, si se presenta alguna iniciativa que plantee que el mecanismo para retirar a Jerí Oré de la Presidencia no es la censura, y si este se aprueba, entonces se podría levantar la sesión.

"Lo que se ha estado rumoreando, no sé si se concretará, es que algunos congresistas quieren decir que la censura no procede y que la agenda del pleno debe cambiarse a vacancia. Eso no es posible, porque el reglamento, en el artículo 50, establece claramente que un pleno extraordinario se convoca con una agenda, con un punto que es inmodificable. O sea, no podemos modificar ese punto", señaló.

"Ahora, eventualmente, por ejemplo, no sé, podría presentarse una moción que diga que no procede la censura en el caso del presidente de la República, y una moción que se apruebe en ese sentido significa que el pleno dice ‘bueno, entonces no podemos votar la censura, aquí termina el pleno y nos vamos todos', y esperamos que venga un pleno para la vacancia", destacó.

El titular del Legislativo señaló que las mociones de censura -"o la moción, si es que se consolida" en una sola- tienen que admitirse a debate, pero, "si los congresistas deciden no admitir a debate la moción de censura, el pleno terminó ahí".

Incluso, Rospigliosi no descartó que pueda presentarse un escenario en que se presente una cuestión previa para que la Comisión de Constitución se pronuncie antes respecto a la procedencia de las mociones de censura.

"No puedo adelantarme a los hechos. En todo caso, eso tendría que votarse, pero implicaría dilatar esta cuestión, porque la Comisión de Constitución no se ha reunido, tendría que reunirse apresuradamente. En fin, no nos adelantemos a los hechos, esperemos saber qué cosa es lo que ocurre en el pleno de hoy día", señaló.

¿Qué ocurrirá si se aprueba la censura contra Jerí?

Respecto a un posible escenario en que se decida la censura al presidente José Jerí, que solo amerita mayoría simple, Rospigliosi Capurro indicó que se seguirá el procedimiento de elección del presidente del Congreso.

"En el caso que se decidiera la censura, entonces tiene que seguirse un procedimiento, como siempre se ha seguido, para la elección del presidente del Congreso. Hay que dar un tiempo, el más breve posible en estas circunstancias, para que se presenten los candidatos o el candidato. Luego, eso tiene que ser publicado y hay que dar un plazo para la votación", señaló.

Sin embargo, aseguró que a él no le correspondería asumir la Presidencia de la República, aún en el lapso en que se elegiría al nuevo titular del Legislativo.

"No está considerado que yo vaya a reemplazar al presidente. Lo que queda es, en este caso, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros, que eso sí está establecido desde hace mucho tiempo, no pueden abandonar su cargo", indicó.

"Lo que digo es que el gobierno sigue funcionando. Estamos en una situación completamente inusual y, si se quiere cambiar al presidente Jerí, hay que asumir que eso va a ocurrir, porque esto no está considerado ni en la Constitución ni en las normas. Es una situación que no había ocurrido antes y, en fin, hay que ver cómo se puede resolver, pero el Gabinete sigue funcionando", explicó.

Finalmente, Rospigliosi volvió a resaltar su desacuerdo con el procedimiento de la censura para retirar a Jerí de la Presidencia.

"La moción que se ha presentado para convocar al Pleno Extraordinario y proponer la censura del señor Jerí, dice específicamente, se refiere a dos hechos, uno ocurrido el 26 de diciembre del año pasado y otro ocurrido, si no me equivoco, el 6 de enero de este año. O sea, claramente, por hechos que, supuestamente, cometió cuando era presidente de la República. Igualmente, las mociones presentadas también se refieren a hechos cometidos cuando era presidente de la República. No obstante, se plantea su censura como presidente del Congreso", aseveró.

"Como yo he dicho muchas veces ya, hay un conjunto de constitucionalistas, los más reputados a los que yo he consultado, y que dicen que la censura no es el camino viable para destituir al presidente de la República, sino es la vacancia. Pero, finalmente, esas son opiniones, y hay opiniones contrarias. Si se decide la censura, bueno pues, no hay nada que hacer", puntualizó.