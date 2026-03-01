Triunfo y autocrítica: “Mucha posesión y poca llegada”, dijo Javier Rabanal

Javier Rabanal hizo un análisis del rendimiento de Universitario de Deportes tras el triunfo por 1-0 ante FC Cajamarca y consideró que el cierre del encuentro pudo haberse gestionado mejor. El entrenador explicó que, más allá de algunos minutos de presión rival, el equipo controló la mayoría del partido.

“Dudo que hayan sido 20 minutos metidos en campo propio, creo que fueron 5 minutos. Creo que los últimos 5 minutos nos ha costado un poco salir a defender el remate de ellos. Nos ha faltado un poco de presión en el balón. Sí es verdad que deberíamos terminar cerrando antes o más volcados hacia el arco contrario”, comentó Javier Rabanal.

“Hemos tenido un montón de posesión de balón que comparativamente con las ocasiones que ha tenido ha sido mucha posesión y poca llegada, sobre todo en la primera parte. Dría que a lo mejor es el partido donde menos ocasiones hemos tenido posiblemente y debe ser de los valores más altos de posesión del año. Hemos fallado al momento de tocar, descargar, dar el último centro”, añadió el técnico.

En cuanto a la ausencia de Sekou Gassama, Javier Rabanal aclaró que el delantero se encuentra en buenas condiciones físicas y que su no inclusión respondió exclusivamente a una decisión técnica. Explicó que otros atacantes atraviesan un mejor momento y que el futbolista continúa sumando entrenamientos para ponerse a la par del grupo que inició la temporada.





“Es una buena lucha la que hay ahí. Edison (Flores) estuvo fuera por algunas molestias. Cuando entró fuera de casa acabó un poco cansado por estar inactivo y le pregunté cuánto nos podía dar. Cuando esté al 100 por 100, ya será cuestión mía de elegir”, finalizó.