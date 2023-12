Charlie Sheen fue agredido en su propia casa por una vecina que intentó estrangularlo

A pesar de haber dejado atrás los escándalos que marcaron su pasado, la polémica parece seguir persiguiendo a Charlie Sheen. El último viernes, el reconocido actor fue víctima de una agresión en su propia residencia, en Los Ángeles.

Según el portal TMZ, la Policía de Los Ángeles respondió una llamada de emergencia al 911, en la que se notificó que Electra Schrock, una vecina de 47 años, habría forzado la entrada a la casa del protagonista de Two and a Half Men con el único propósito de atacarlo.

El altercado inició cuando Sheen abrió la puerta de su residencia al escuchar ruidos en el exterior. Su desconcierto fue mayor, cuando la mujer se abalanzó contra él. Schrock, según los informes, intentó estrangular al actor y llegó incluso a desgarrar su camisa antes de regresar a su vivienda.

¿Cuál es el estado de salud de Charlie Sheen?

Afortunadamente, los paramédicos que acudieron al lugar determinaron que Charlie Sheen no sufrió heridas graves y no fue necesario trasladarlo a un centro médico. Sin embargo, Schrock fue arrestada por la Policía bajo los cargos de agresión con un arma letal, uso de fuerza que probablemente pueda causar una lesión corporal y robo en propiedad ajena.

A pesar de ser vecinos, no se ha revelado una conexión clara entre Sheen y su agresora. Testigos cercanos a TMZ señalan que este no es el primer conflicto entre ambos, ya que Schrock previamente había arrojado un líquido pegajoso sobre el automóvil del actor.

Las tensiones entre Sheen y Schrock aparentemente se intensificaron en días previos al ataque: testigos señalan que la mujer hostigaba al actor dejando basura frente a su vivienda.

Charlie Sheen vuelve a trabajar con el productor de Two and a Half Men

A pesar de su controvertido pasado, Charlie Sheen regresó hace poco a la pantalla chica con la serie How To Be a Bookie, producción que lo ha vuelto reunir con el productor de Two and a Half Men, Chuck Lorre, con quien tuvo conflictos en 2011.

El actor tiene un papel recurrente en esta serie que es protagonizada por el cómico Sebastian Maniscalco y que se estrenó en la plataforma Max, fusión de HBO Max y Discovery+.

Después de Two and a Half Men, Sheen protagonizó la comedia Anger Management (2012), el largometraje 9/11 (2015) y actuó como invitado en la serie The Goldbergs de la cadena ABC.

How to Be a Bookie cuenta la historia de un veterano del mundo de las apuestas en Los Ángeles que trata de salir adelante entre la pérdida de clientes y la presión de su familia durante una aventura que le llevará por diversos rincones de la ciudad de las estrellas. Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito, Jorge García y Maxim Swinton completan el reparto de este filme.