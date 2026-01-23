Santos Bravos, con Alejandro Aramburú, sacude el Paris Fashion Week con Mon Laferte y Feid en el desfile de Willy Chavarría

La boyband fue una de las presencias musicales más potentes del desfile conceptual de Willy Chavarría en París, un “living film” que combinó moda, música y performance con figuras como Mon Laferte, Feid y Lunay.

El desfile de Willy Chavarría en el Paris Fashion Week, titulado Eterno, no empezó este viernes como un desfile cualquiera. Comenzó con retraso, tensión y una escena íntima: Mon Laferte apareció en escena sentada sobre una cama en medio de la pasarela, envuelta en un voluminoso abrigo de leopardo sobre un vestido rojo intenso. Tacones a juego, melena rubia y una interpretación teatral de Femme Fatale marcaron el tono cinematográfico del show.

La cámara -parte fundamental del relato- se desplazó entonces hacia otro espacio: Lunay, vestido apenas con un pijama corta, se preparaba para salir. Se puso pantalones, camisa y un abrigo gris antes de entrar en escena para cantar Ojalá, dando inicio formal al desfile y dejando atrás el dramatismo inicial.

Las primeras salidas presentaron una sastrería de inspiración ochentera y noventera, con una estética urbana marcada. Trajes estructurados, hombreras exageradas y cortes cruzados dieron forma a una propuesta de power dressing desconstruido, donde la elegancia clásica se mezcla con rebeldía. Predominaron los negros, grises y azules, con toques de amarillo y morado.

El relato siguió transformándose. Con la aparición del cantautor italiano Mahmood, el desfile se volvió más ecléctico. En pasarela desfilaron figuras como la actriz Julia Fox, la directora y exmodelo francesa Farida Khelfa y Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham. El “ejecutivo serio” dio paso a una mezcla de texturas -cuero, denim y estampados- en una atmósfera que evocaba una calle nocturna, sofisticada y peligrosa.

Santos Bravos en el Paris Fashion Week

El giro hacia lo urbano llegó montado en bicicleta, con Lil Mr. E., y preparó el terreno para uno de los momentos más comentados del desfile: la aparición de Santos Bravos. El proyecto musical encabezado por el cantante peruano Alejandro Aramburú tomó la pasarela con 0%, aportando una energía juvenil y contemporánea.

Las prendas acompañaron ese espíritu: piezas deportivas elevadas, siluetas voluminosas y una estética que resignificó lo cotidiano. Fue un momento clave del desfile, donde la moda se sintió viva, joven y conectada con la calle. Entre los modelos que desfilaron en este bloque estuvo el cantante mexicano el Malilla.

La presencia peruana se reforzó minutos antes con Juana Burga, quien apareció con un conjunto de dos piezas en un profundo marrón chocolate. Chaqueta de estructura rígida, hombreras arquitectónicas y cinturón negro con herrajes dorados definieron un look de elegancia marcial y poder femenino, completado por una falda midi a juego.

Feid en el show de Willy Chavarria en Paris. 🇫🇷 pic.twitter.com/jzxUuv0gjZ — Feid Site (@feidsite) January 23, 2026

El turno de Feid y el clímax final

El desfile entró en su tramo más solemne con la aparición de Feid, interpretando INTERLUDE. El cantante colombiano marcó el inicio del bloque más nocturno del desfile: trajes elegantes, prendas con lentejuelas, vestidos de seda y ropa de vestir pensada para aquellos momentos más especiales.

El cierre fue puro cine. Lunay y Mahmood protagonizaron una pelea que escaló hasta lo físico, interrumpida abruptamente por Mon Laferte con una pistola en mano, mientras Latin Mafia tocaba Siento que merezco más. Finalmente, Willy Chavarría apareció en escena junto a los modelos, sellando este “living film” dirigido por Arnaud Bresson y dedicado, como se leyó al final, a “todos nosotros los que creemos en el poder del amor”.

Latin Mafia cerró el desfile de Willy Chavarría 🎙️ pic.twitter.com/rdxitoIplz — Latin Mafia Tour (@latinmafiatour) January 23, 2026