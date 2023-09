"Es muy difícil ver una película sobre tu amor", aseguró Priscilla, exeposa de Elvis Presley

‘Priscilla’ es la última película sobre la vida personal del icónico cantante estadounidense, Elvis Presley, y la relación que tuvo con su exesposa, Priscilla Presley. El filme, dirigido por la reconocida cineasta Sofía Coppola, fue presentado, recientemente, en el Festival de Cine de Venecia (Italia), donde se tiene gran expectativa para ver una nueva historia de amor del ‘Rey del Rock’ basado en las memorias de su expareja más conocida.

Priscilla Presley, por su parte, pudo intervenir en la conferencia de Venecia para dar su apreciación sobre el largometraje que contará parte de su vida amorosa con Elvis Presley y que se estrenará el próximo 27 de octubre en los cines de Estados Unidos, esperando su pronta llega a Latinoamérica.

“Es muy difícil sentarse aquí y ver una película sobre ti, sobre tu vida, sobre tu amor”, inició diciendo Priscilla con lágrimas en sus ojos graficando un momento muy emotivo para ella. “Sofia (Coppola) hizo un trabajo increíble. Ella hizo su tarea, hablamos un par de veces y realmente le hice todo lo que pude”, recalcó la actriz.

'Priscilla' se presentará como un filme romántico que retrate el primer encuentro entre Elvis Presley y Priscilla Ann Beualie, cuando ella apenas tenía 14 años. Además, contará con los protagónicos de Jacob Elordi (Elvis Presley), conocido por su participación en la serie Euphoria, y la interpretación de Cailee Spaeny como Priscilla Presley.

Elvis Presley y Priscila Ann Beaulieu se casaron el 1 de mayo de 1967. | Fuente: Instagram (priscillapresley)

“Elvis respetaba que tenía 14 años”, afirmó Priscilla Presley

En otro momento, Priscilla Presley recordó que fue muy difícil para sus padres aceptar que Elvis Presley se había fijado en ella. Además, mencionó que el fallecido artista “le abrió su corazón en todos los sentidos” cuando estaban de viaje en Alemania.

“Yo fui la persona que realmente se sentó allí para escucharlo y consolarlo. Esa fue realmente nuestra conexión. Aunque tenía 14 años, en realidad era un poco mayor en vida, no en números. Esa era la atracción. La gente pensó que era sexo, pero no lo fue. Nunca tuve relaciones sexuales con él. Era muy amable, suave y cariñoso, y respetaba que yo tenía solo 14 años. Estábamos alineados en pensamiento”, explicó la también empresaria.

Asimismo, Priscilla mencionó que “nunca le dijo a nadie que estaba viendo” a Elvis Presley y que ello permitió que la relación continué hasta que decidió separarse. “No me fui porque no lo amaba, él era el amor de mi vida. Fue el estilo de vida lo que me resultó difícil y creo que cualquier mujer puede identificarse con eso”, añadió.

Cabe resaltar que la trama de ‘Priscilla’, de la productora A24, está basada en las memorias de 1986 ‘Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N' Roll’, escrita por la propia Priscilla junto con la escritora Sandra Harmon.