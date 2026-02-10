Biatleta admite infidelidad en vivo tras lograr medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sturla Holm Laegreid confesó haber engañado a su pareja a pocos meses de iniciar su relación, en medio de una jornada clave para su carrera deportiva.

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, de 28 años, vivió una de las jornadas más contrastantes de su carrera deportiva tras conquistar su primera medalla olímpica individual en la prueba de 20 kilómetros del biatlón disputada en Milán-Cortina en los Juegos Olímpicos de Invierno. El logro deportivo quedó parcialmente eclipsado por una confesión personal que el propio atleta decidió hacer pública.

Luego de subir al podio, Laegreid reconoció ante medios noruegos que había sido infiel a su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía seis meses, y describió el episodio como el mayor error de su vida.

El deportista admitió que los días posteriores a la confesión a su novia habían sido especialmente difíciles y aseguró que, más allá del resultado deportivo, su atención estaba centrada en intentar reparar el daño causado.

En declaraciones a la emisora estatal NRK y posteriormente al diario VG, el biatleta explicó que decidió hablar abiertamente del tema como una forma de asumir responsabilidades y ser honesto, tanto con su entorno cercano como con el público.

Señaló que su intención era demostrar arrepentimiento y dejar claro que no pretende ocultar sus fallos, incluso en un momento de máxima exposición mediática. “Quiero ser un buen modelo para seguir, pero tengo que admitir cuando cometo errores”, comentó.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

pic.twitter.com/bcI9zBHaoA — RGF (@rgfray1) February 10, 2026

Así Sturla Holm Laegreid logró la medalla de oro

Desde el plano deportivo, Laegreid finalizó tercero en la competencia, por detrás de su compatriota Johan-Olav Botn, quien se llevó la medalla de oro, y del francés Eric Perrot, que obtuvo la plata. Con este resultado, el noruego sumó su segunda medalla olímpica, tras el oro conseguido en la prueba de relevos en los Juegos de 2022.

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, Laegreid aclaró que no buscó desviar la atención del triunfo de Botn y expresó su deseo de que su confesión no empañara la celebración de su compañero. Sin embargo, el momento elegido para hacer pública la admisión generó opiniones divididas.

El cinco veces campeón olímpico Johannes Thingnes Bø, ahora analista de biatlón en NRK y excompañero de equipo de Laegreid, cuestionó la decisión, señalando que, aunque el arrepentimiento era evidente, el contexto no era el más apropiado.

La jornada también estuvo marcada por la emotiva victoria de Botn, quien dedicó su triunfo a Sivert Guttorm Bakken, excompañero de selección fallecido en diciembre pasado en Italia. El campeón recordó al atleta durante la última vuelta y aseguró que sintió su presencia simbólica hasta cruzar la meta.

Laegreid se sumó al homenaje y destacó que la carrera tuvo un significado especial para todo el equipo noruego, al considerar que el recuerdo de Bakken estuvo presente desde la salida hasta el final de la prueba.