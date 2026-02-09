Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Catherine O'Hara: forense revela la causa de muerte de la actriz de 'Mi pobre angelito'

La actriz Catherine O'Hara falleció el último 30 de enero tras ser llevada a un hospital.
La actriz Catherine O'Hara falleció el último 30 de enero tras ser llevada a un hospital. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La también actriz de 'Beetlejuice' falleció a los 71 años tras ser llevada a un hospital en Los Ángeles. Antes de morir, Catherine O'Hara fue nominada al Emmy por la serie 'The Studio'.

Catherine O'Hara conmocionó a todo Hollywood y la industria de la televisión —y el cine— con su sorpresivo fallecimiento el último 30 de enero dejando una gran tristeza en todos sus fans y seguidores.

La famosa actriz murió a los 71 años luego de presentar dificultades para respirar por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital en Los Ángeles donde los médicos confirmaron su deceso.

Ahora, TMZ pudo conocer que O'Hara, quien ganó una gran popularidad luego interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, murió a causa de “un coágulo de sangre en los pulmones”.

En efecto, el citado medio reveló que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló este lunes que la también estrella de Beetlejuice pereció “de mamera inmediata” debido a una “embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente”.

Del mismo modo, el certificado de defunción obtenido por TMZ señala que la también humorista canadiense “fue incinerada y sus restos fueron entregados a su esposo, Robert ‘Bo’ Welch”.

Catherine O'Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en la película Mi pobre angelito.
Catherine O'Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en la película Mi pobre angelito. | Fuente: 20th Century Fox

¿Quién fue Catherine O'Hara?

Catherine Anne O'Hara fue una actriz, guionista y humorista canadiense. Nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto. Fue reconocida por su destacado trabajo en el cine y en la televisión donde interpretó a diversos personajes.

Su papel más destacado fue como Kate McCallister, la madre del personaje de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito estrenadas en 1990 y 1992.

O'Hara también fue reconocida por su papel como Moira Rose en la serie Schitt's Creek, en la que participó en 80 episodios ganando su segundo Emmy el 2020 tras haber logrado el primero en 1982 cuando fue premiada por su labor como guionista en la serie de comedia SCTV Network 90.

Por otro lado, la actriz tuvo una reciente aparición en la segunda temporada de The Last of Us, donde interpretó a una terapeuta de la comunidad de Jackson.

Además, destacó además en producciones cinematográficas de estilo mockumental (o falso documental), como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003). Asimismo, formó parte del elenco de la película original Beetlejuice y de su reciente secuela, Beetlejuice Beetlejuice.

El trabajo más reciente de Catherine O'Hara fue en la serie The Studio, de Apple TV+, donde actuó junto a Seth Rogen. Gracias a este proyecto, obtuvo una nominación al premio Emmy, que se sumó a una trayectoria previamente reconocida por la Academia de Televisión.

Catherine O'Hara deja a dos hijos

Nacida y criada en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara fue la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Según TMZ, la última vez que uno de sus fotógrafos vio a la actriz fue en febrero de 2024, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, cuando fue consultada sobre el papel por el que le gustaría ser recordada.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Catherine O'Hara Mi pobre angelito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA