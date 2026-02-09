Catherine O'Hara: forense revela la causa de muerte de la actriz de 'Mi pobre angelito'

Catherine O'Hara conmocionó a todo Hollywood y la industria de la televisión —y el cine— con su sorpresivo fallecimiento el último 30 de enero dejando una gran tristeza en todos sus fans y seguidores.

La famosa actriz murió a los 71 años luego de presentar dificultades para respirar por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital en Los Ángeles donde los médicos confirmaron su deceso.

Ahora, TMZ pudo conocer que O'Hara, quien ganó una gran popularidad luego interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de Mi Pobre Angelito, murió a causa de “un coágulo de sangre en los pulmones”.

En efecto, el citado medio reveló que la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló este lunes que la también estrella de Beetlejuice pereció “de mamera inmediata” debido a una “embolia pulmonar, con cáncer de recto como causa subyacente”.

Del mismo modo, el certificado de defunción obtenido por TMZ señala que la también humorista canadiense “fue incinerada y sus restos fueron entregados a su esposo, Robert ‘Bo’ Welch”.