Margot Robbie revela el incómodo regalo que recibió: un libro que le invitaba a comer menos

La actriz australiana Margot Robbie, de 35 años, compartió una anécdota incómoda de sus inicios en la actuación al revelar cuál fue el peor regalo que ha recibido en su carrera. En una reciente entrevista con la cantante y compositora Charli XCX para Complex, Robbie contó que un colega le obsequió un libro que, en su opinión, le sugería que debía perder peso.

Robbie explicó que esto ocurrió “muy, muy al principio” de su carrera, cuando aún estaba empezando en la industria del entretenimiento. El libro en cuestión fue Why French Women Don’t Get Fat (Por qué las mujeres francesas no engordan, en español), un título que ha sido popularizado como guía de vida saludable, aunque muchos lo interpretan como un manual de dieta. Según Robbie, la intención del regalo parecía ser indicarle que comiera menos para mantener un cierto aspecto físico.

La actriz describió su reacción en ese momento con una frase tajante, dejando en claro que no aceptó bien el gesto. “Fue básicamente un libro diciéndote que comieras menos”, recordó Robbie, y expresó su sorpresa y molestia por la situación. No reveló el nombre del actor que le hizo el regalo y aseguró no saber qué fue de él con el paso del tiempo.

La actriz y miembro del elenco australiano Margot Robbie posa en el estreno británico de 'Cumbres Borrascosas' en el Odeon Luxe Leicester Square en Londres, Gran Bretaña.Fuente: EFE

Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’

La película muestra el vínculo entre los protagonistas desde su infancia, cuando Cathy (Margot Robbie) y el joven Heathcliff (Jacob Elordi) se conocen por primera vez. Con el paso de los años, ya en la adultez, las diferencias sociales y sus propios conflictos personales los conducen a una relación intensa, marcada por la pasión y la autodestrucción.

El tráiler, musicalizado con Chains of Love, una canción inédita de Charli XCX, abre con una pregunta de Cathy: “¿Qué harías si fueras rico, Heathcliff?”. Él responde con ironía: “Supongo que lo que hacen todos los hombres ricos: vivir en una gran casa, tratar mal a mis sirvientes, casarme”.

La tensión aumenta cuando Cathy anuncia su compromiso con Edgar Linton, personaje interpretado por Shazad Latif, una decisión tomada para preservar su estatus social. La noticia golpea profundamente a Heathcliff, cuyo dolor se convierte en un deseo de venganza que, al igual que en la novela original, termina arrastrando a ambas familias a un destino trágico. Aun así, el avance deja claro que la atracción entre ambos persiste, incluso cuando intentan negarla.

Además de Robbie y Elordi, el reparto incluye a Hong Chau como Nelly Dean y a Alison Oliver en el papel de Isabella Linton. Charlotte Mellington y Owen Cooper dan vida a las versiones jóvenes de Cathy y Heathcliff. Emerald Fennell no solo dirige y escribe la película, sino que también ejerce como productora de un proyecto que, según ha confesado, la ha acompañado desde su adolescencia.