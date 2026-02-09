Carolina Ramírez, protagonista de ‘La reina del flow’, anunció su embarazo a los 42 años

A través de las redes sociales, Carolina Ramírez anunció su embarazo a sus 42 años. Con un extenso mensaje, la actriz colombiana contó que siempre había deseado ser madre, pero por sus proyectos tuvo que aplazar ese deseo.

Sin embargo, consideró que ahora es un momento. Como se recuerda, ya se estrenó la tercera temporada de La reina del flow donde ella es protagonista, pero no había compartido tantas fotos de ello así que decidió contar la razón de su ausencia.

“Querida comunidad, sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, se lee en la descripción de sus fotos luciendo su avanzado estado de gestación.

“A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso. Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación”, comentó en referencia Península de Yucatán, en México.

Carolina Ramírez sobre su papel en ‘La reina del flow’

La reina del flow nos presenta una ficción sobre venganza y redención aderezada con ritmos urbanos y reguetón tan populares en Colombia y el resto del mundo. Una adolescente Yeimy Montoya es injustamente condenada a la cárcel, las canciones que escribió (y mantuvo ocultas) sirvieron para convertir en un ídolo al que le hizo daño: Carlos Cruz o Charly Flow (Carlos Torres).

Años más tarde, ella adopta la identidad de la productora musical Tamy Andrade (Carolina Ramírez) quien asume un rol de "vengadora" según la actriz. En ese camino de la venganza, "de alguna manera busca también su propia redención", agrega la artista colombiana.

Así como otras ficciones de la región, en La reina del flow se dejó de lado a la protagonista sufrida por una que toma las riendas de su destino. “La mujer empoderada está de moda y me parece fantástico que sean mujeres las que cuenten la historia”, dijo Carolina Ramírez en entrevista con RPP en 2019.

¿Dónde ver los capítulos completos de ‘La reina del flow 3’?

En total, la temporada 3 de La reina del flow tendrá 64 capítulos y Netflix anunció que ya está disponible en la plataforma, solo que se dividirá el estreno en tres partes:

14 de enero de 2026: 1 al 19

9 de febrero de 2026: del 20 al 40

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno para los capítulos finales, pero se espera que sea para marzo.