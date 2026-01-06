Sydney Sweeney rinde homenaje a Marilyn Monroe y posa desnuda para reconocida revista [FOTOS]

La actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney protagonizó la portada de la edición anual Best Performances de W Magazine con una sesión fotográfica inspirada en Marilyn Monroe. En las imágenes, la actriz aparece completamente desnuda, usando únicamente un collar.

En el material gráfico que acompaña la entrevista, la joven luce su característico corte rubio, pero estilizado con rizos vintage, una referencia al estilo que hizo famosa a la recordada estrella Hollywood.

La inspiración en Monroe también estuvo presente en otras apariciones públicas de Sweeney. En el estreno de The Housemaid, realizado en diciembre, asistió con un vestido blanco que evocó la escena más recordada de la actriz en The Seven Year Itch.

Cómo Sydney Sweeney logra separarse de sus personajes tras cada rodaje

En noviembre pasado, Sydney Sweeney protagonizó Christy, un drama biográfico sobre la boxeadora Christy Martin que aborda su ascenso a la fama en los 90, su relación abusiva con su entrenador y esposo (interpretado por Ben Foster), y su lucha contra la violencia doméstica y la discriminación.



A propósito de esta película, la actriz explicó cómo logra desvincularse de sus personajes al terminar una jornada de grabación.



"Siempre me he entrenado para separarme lo más posible de mis personajes y no poner mis propios pensamientos o recuerdos en una escena. Eso me permite saber que es el personaje quien vive esos momentos, sentimientos y situaciones, no yo. Cuando dicen '¡Corte!', puedo salir de eso y volver a ser Syd", dijo.

Debido a la intensidad del papel en Christy, la actriz explicó que en ocasiones sentía que aún regresaba a casa con parte de la carga emocional del personaje.

"De alguna manera seguía llegando a casa como Christy. Pero las emociones, las peleas y los traumas que ella vivió, traté de no llevarlos conmigo", señaló.

Sydney Sweeney niega haber pasado por retoques estéticos

Meses antes de la publicación de la portada, Sydney Sweeney también se refirió a los rumores sobre supuestos procedimientos estéticos a los que se habría sometido. En una entrevista concedida a Allure, negó haberse sometido a cualquier tipo de intervención cosmética: "Le tengo muchísimo miedo a las agujas, no tienen idea".

En ese misma conversación, respondió a las comparaciones entre las imágenes de su adolescencia y su actual apariencia.

"No pueden comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una foto mía a los 26 con maquillaje e iluminación profesional. ¡Obviamente voy a verme diferente! Todo el mundo en redes sociales está loco", expresó.