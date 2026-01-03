Tommy Lee Jones pide respeto a la privacidad de él y su familia tras fallecimiento de su hija

El actor estadounidense Tommy Lee Jones (79) se pronunció tras el fallecimiento de su hija, Victoria Jones, quien fue hallada sin vida en un lujoso hotel de San Francisco la madrugada del pasado 1 de enero.

En un pronunciamiento, el artista agradeció las muestras de solidaridad expresadas en las últimas horas y pidió respeto a la privacidad de él y su familia tras esta irreparable pérdida.

“Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias”, se lee en el escueto comunicado, difundido por el portal TMZ.



Victoria Jones (34), hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en uno de los ambientes del lujoso hotel Fairmont, en San Francisco, reportaron diversos medios estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco detalló que unidades del este servicio acudieron al lugar a las 2:52 a.m. (hora local), tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.

Según el funcionario, los paramédicos certificaron el fallecimiento de la joven, que posteriormente fue identificada como Victoria Jones.

Se desconoce la causa de la muerte de Victoria Jones y las autoridades no han publicado más detalles sobre el fallecimiento de la joven.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones nació el 21 de abril de 1987, en Camp LeJune (Carolina del Norte). Fue hija del oscarizado actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

La joven siguió los pasos de su padre en la actuación, pero con bajo perfil, según consta en el portal IMDB. Debutó como actriz en Men In Black II (2002), cuando aún era adolescente, compartiendo una escena con su padre.

También tuvo pequeños papeles en The Three Burials of Melquiades Estrada (2005) y The Homesman (2014), ambos filmes dirigidos y protagonizados por su padre, Tommy Lee Jones.