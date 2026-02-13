Zoe Saldaña establece una donación mensual de 2 500 dólares a la familia de James Van Der Beek

Zoe Saldaña se sumó a la recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek, recordado actor de la serie Dawson's Creek, quien falleció a los 48 años luego de una larga lucha contra el cáncer de colon.

En efecto, de acuerdo con la revista US Weekly, la actriz ganadora del Oscar por Emilia Pérez figura en los diversos nombres en la página de GoFundMe, donde se pudo ver que Saldaña estableció una donación fija de 2 500 dólares mensuales.

“La meta inicial de la recaudación de fondos era de 550 000 dólares, pero luego se incrementó a 1,5 millones. Hasta el momento, se había recaudado más de 1,2 millones de dólares, con Derek Hough, Lydia Hearst y Ricki Lake también entre los donantes famosos”, señaló el reporte del citado medio.

Cabe resaltar que esta recaudación será para ayudar a Kimberly Van Der Beek, viuda de James, así como a sus seis hijos: Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9 y Gwendolyn, de 7, y sus hijos Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.

La iniciativa se dio luego de que, según recalcó GoFundMe, la familia de James Van Der Beek “se quedó sin fondos” tras gastar todos sus ahorros en los gastos médicos para intentar salvar al actor estadounidense.

"Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una fuerte presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y brindarle cuidado (…) Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas", se lee.