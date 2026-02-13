Últimas Noticias
Zoe Saldaña establece una donación mensual de 2 500 dólares a la familia de James Van Der Beek

Zoe Saldaña se sumó a la recaudación de fondos para apoyar a la familia de James Van Der Beek.
Zoe Saldaña se sumó a la recaudación de fondos para apoyar a la familia de James Van Der Beek. | Fuente: Instagram (zoesaldana)/(vanderjames)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La ganadora del Oscar se sumó a la recaudación de fondos para apoyar a la viuda de James Van Der Beek y a sus seis hijos, tras la muerte del actor el último miércoles.

Zoe Saldaña se sumó a la recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek, recordado actor de la serie Dawson's Creek, quien falleció a los 48 años luego de una larga lucha contra el cáncer de colon.

En efecto, de acuerdo con la revista US Weekly, la actriz ganadora del Oscar por Emilia Pérez figura en los diversos nombres en la página de GoFundMe, donde se pudo ver que Saldaña estableció una donación fija de 2 500 dólares mensuales.

“La meta inicial de la recaudación de fondos era de 550 000 dólares, pero luego se incrementó a 1,5 millones. Hasta el momento, se había recaudado más de 1,2 millones de dólares, con Derek Hough, Lydia Hearst y Ricki Lake también entre los donantes famosos”, señaló el reporte del citado medio.

Cabe resaltar que esta recaudación será para ayudar a Kimberly Van Der Beek, viuda de James, así como a sus seis hijos: Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9 y Gwendolyn, de 7, y sus hijos Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.

La iniciativa se dio luego de que, según recalcó GoFundMe, la familia de James Van Der Beek “se quedó sin fondos” tras gastar todos sus ahorros en los gastos médicos para intentar salvar al actor estadounidense.

"Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una fuerte presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y brindarle cuidado (…) Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas", se lee.

Zoe Saldaña ganó el Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto por Emilia Pérez.
Zoe Saldaña ganó el Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto por Emilia Pérez. | Fuente: Instagram (zoesaldana)

Steven Spielberg donó 25 000 dólares a la familia de James Van Der Beek

Quien también se sumó a las donaciones para la familia de James Van Der Beek fue Steven Spielberg. Según informó Page Six, el icónico director y guionista estadounidense donó, junto a su esposa, Kate Capshaw, la suma de 25 000 dólares.

En efecto, la pareja hizo la donación el último jueves por medio de la página de GoFundMe, la cual incluye a Spielberg y Capshaw "entre los principales donantes de la recaudación de fondos".

Por otro lado, el portal mencionó que Steven Spielberg tiene una conexión con el fallecido James Van Der Beek por medio de su personaje de Dawson Leery en la aclamada serie de los 90, 'Dawson's Creek'.

En setiembre de 2025, el director de Jurassic Park hizo una "aparición sorpresa" en la reunión de reencuentro de los actores de Dawson's Creek.

El guionista mandó un video para un evento benéfico en colaboración con F Cáncer recordando al personaje de Van Der Beek. "Dawson, lo lograste (…) Quizás algún día pueda tener un armario como el de Dawson", expresó Spielberg.

James Van Der Beek es recordado por protagonizar la serie 'Dawson's Creek' junto a Katie Holmes.
James Van Der Beek es recordado por protagonizar la serie 'Dawson's Creek' junto a Katie Holmes. | Fuente: Sony Pictures

James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, murió a los 48 años

James Van Der Beek falleció a los 48 años. Según dio a conocer TMZ, un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis informó que el hecho fue reportado a las 6:44 a. m. del último miércoles, 11 de febrero, sin que se diera a conocer la causa de muerte del protagonita de la serie Dawson's Creek.

Poco después, la familia del intérprete confirmó la noticia a través de Instagram.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y serenidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos a nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", se lee en el anuncio.

A finales de 2024, James Van Der Beek reveló que estaba luchando contra un cáncer de colon. Durante una entrevista en el programa Good Morning America el año pasado, contó que el diagnóstico lo dejó en shock.

"Comía lo que consideraba saludable y tenía toda una agenda de lo que creía que sería mi año y mis prioridades para las próximas semanas y meses. La realidad de que todo eso iba a cambiar y tomar un rumbo diferente (...) al principio, sinceramente, fue una pesadilla de la que no podía despertar", comentó.

zoe saldana james van der beek dawsons creek

