Padre orgulloso: Chuck Norris reacciona a un sorpresiva noticia familiar con un emotivo mensaje

Chuck Norris recurrió a sus redes sociales para compartir su entusiasmo por una noticia familiar, la cual acompañó con un breve pero emotivo mensaje en sus historias de Instagram. La protagonista del anuncio es su hija, Danilee Norris, quien comunicó que aceptó la propuesta de matrimonio de su pareja, Garrett Barnfield.

Ella publicó varias fotos del momento en las que se observa un letrero luminoso con la frase 'Marry me' y pétalos de flores amarillas por el suelo. "Muchos dirán "ya era hora", pero yo digo que fue simplemente perfecto!! 💍 Este día se sintió como un sueño y es todo gracias a ti, @garrett_barnfield. Te amo ❤️", escribió.

El anuncio generó varios mensajes de felicitación en redes sociales, entre ellos el de Ashleigh Norris, quien está casada con Dakota Alan Norris, el hermano de Danilee. Y, como era de esperarse, no faltó la reacción del propio actor, quien comentó que se sentía muy feliz tras respostear la publicación de su hija.

"Muy feliz por mi hija y mi futuro yerno", escribió Chuck Norris, quien estará cumpliendo 86 años el próximo 10 de marzo.

Chuck Norris y la historia de su encuentro con una hija que tardó más de 20 años en conocer

Reconocido como una estrella legendaria del cine de acción, Chuck Norris parecía tenerlo todo gracias a la fama que alcanzó a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, una noticia inesperada cambiaría su vida para siempre: el actor descubrió que tenía una hija de la que no supo nada durante más de 20 años.

Para entender esta historia, es necesario remontarse al romance de Norris con su primera esposa, Dianne Holechek, el cual comenzó durante su época como estudiante. La pareja se casó en diciembre de 1958, tan solo seis meses después de que el actor se graduara del instituto North Torrance.

En tres décadas de matrimonio, Dianne y Chuck tuvieron dos hijos, Mike y Eric. Aunque pasaron dificultades económicas en los primeros años, el protagonista de Perdido en acción siempre reconoció el apoyo incondicional de su compañera. "Siempre estuvo a mi lado en todas mis metas, sin una sola queja, incluso en los momentos más duros", relató en su autobiografía.

El encuentro entre Chuck Norris y su hija

La relación entre Dianne y Chuck llegó a su fin en 1988. Sin embargo, durante el tiempo en que estuvieron juntos, el actor tuvo un breve romance con una mujer llamada Johanna. De ese encuentro nació Dina Norris, aunque Chuck no tuvo conocimiento de su existencia hasta muchos años después.

En su autobiografía publicada en 2004, Norris confesó haber sido infiel a su esposa Dianne en 1962 y reveló la existencia de Dina; aunque no supo de ella hasta 1991, cuando la joven, tras una búsqueda exhaustiva, logró contactarlo para informarle que era su padre biológico.

El actor accedió a reunirse con Dina y su madre, y el encuentro fue gratamente emotivo. "No necesité pruebas de ADN ni ningún análisis de sangre", recordó Chuck. "Simplemente la abracé y ambos lloramos. Sentí como si la hubiera conocido toda la vida".

Desde entonces, Norris ha estado presente en los momentos más importantes de la vida de Dina, incluyendo la boda de su nieta (hija de Dina). Además, han compartido momentos en familia junto a Gena O'Kelley, la actual esposa de Chuck, y los gemelos que tuvieron juntos.

"Es una bendición tener a Dina y a su familia como parte de nuestras vidas", expresó Norris, recordando un viaje a Hawái en el que posaron juntos para una foto familiar.