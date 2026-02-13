Bailarines de Bad Bunny defienden el momento LGBTQ+ que representaron en el Super Bowl 2026

La escena protagonizada por dos integrantes del cuerpo de baile fue aplaudida por la comunidad LGBTQ y se viralizó minutos después de la transmisión.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, generó múltiples comentarios por su despliegue visual, invitados sorpresa y mensajes de inclusión. Sin embargo, uno de los momentos más comentados no estuvo protagonizado directamente por el artista, sino por dos de sus bailarines.

Durante los primeros minutos del show, la transmisión enfocó a Dan Santiago e Igor Faria mientras realizaban una coreografía dentro de la parte trasera de un camión abierto. La breve escena se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde usuarios —especialmente de la comunidad LGBTQ— destacaron el gesto como una muestra de representación y diversidad en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Según explicó Faria, el fragmento formaba parte del concepto creativo del espectáculo y fue planificado desde el inicio como un elemento narrativo dentro de la puesta en escena. Aunque la intención estaba clara en el guion artístico, el bailarín reconoció que en el contexto actual todavía existen sectores que consideran polémicos este tipo de expresiones, lo que terminó dando mayor fuerza simbólica al momento.

“Somos conscientes de que aún vivimos en un mundo donde momentos como este pueden considerarse controvertidos. Algo que debería sentirse completamente natural, lamentablemente, todavía puede verse como un tabú, y ese contraste le dio al momento aún más peso”, agregó el bailarín que también ha trabajado con Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

Santiago, por su parte, subrayó que la presentación completa buscaba celebrar la pluralidad cultural y la unión entre comunidades. Indicó que varias parejas participaron a lo largo del espectáculo con una intención inclusiva, reforzando el mensaje general del evento.

“Ver cómo la comunidad LGBTQ abrazó y celebró el momento es un honor. Refuerza el poder de la representación, la visibilidad y la autenticidad, incluso a través de la danza”.

Bad Bunny armó la fiesta en el Super Bowl 2026 con ritmo latino

Bad Bunny se presentó el último domingo 8 de febrero en el esperado ‘show de medio tiempo’ (más conocido como el ‘halftime show’) del Super Bowl LX.

El popular ‘Conejo Malo’ brindó un show lleno de referencias a Puerto Rico y Latinoamérica -mencionó a Perú inclusive-. Además, estuvo acompañado por pasajes del espectáculo de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un primer momento, Bad Bunny miró fijamente a la cámara y se presentó con un mensaje inspirador.

“Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, exclamó el ganador a Mejor álbum del año en los premios Grammy 2026.

Acto seguido, en un extremo del escenario apareció Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile junto a una orquesta en vivo. Minutos después, ambos artistas se unieron en el escenario para bailar Baile inolvidable, desatando la ovación del público.