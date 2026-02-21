"Me resistía a creer": Rubén Blades se pronuncia tras la muerte de Willie Colón

Diversos artistas de la música latina, en especial de la salsa, continúan manifestando su pesar por la muerte de Willie Colón, uno de los íconos más representativos del género. Entre las reacciones destaca la de Rubén Blades, quien trabajó con el músico desde la década de 1970 y participó en producciones como Metiendo mano (1977), Siembra (1978), Canciones del solar de los aburridos (1981), The Last Flight (1982) y Tras la tormenta (1995).

A través de sus redes sociales, el cantante panameño publicó un breve pronunciamiento sobre el fallecimiento de su colega y expresó su sorpresa ante la noticia.

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame".

Antes de concluir su mensaje, Blades señaló que más adelante compartirá un texto dedicado al artista y a "su vital e importante legado musical".

Cabe recordar que, desde inicios de la década de 2000, ambos mantuvieron una relación distante y tensa debido a diferencias personales.

El origen de la disputa entre Rubén Blades y Willie Colón

El conflicto entre Rubén Blades y Willie Colón se remonta a 2003, cuando, tras reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en Puerto Rico, para celebrar los 25 años del álbum Siembra, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma acordada.

Blades explicó que, para el evento, producido por Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350 mil dólares y que, tras cubrir gastos de hotel, músicos y pasajes aéreos, entre otros, dividiría el sobrante en partes iguales con Colón.

Sin embargo, el exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68 mil dólares. Posteriormente, el trombonista lo demandó en mayo de 2007 alegando que le debía 115 mil dólares por honorarios del concierto.

Finalmente, en 2013, el juez Bruce J. McGiverin, del Tribunal Federal de San Juan, falló a favor de Blades al determinar que la promotora del concierto efectivamente recibió el dinero de los artistas y lo utilizó para pagar deudas de la empresa sin autorización.

Desde su distanciamiento en 2003, ambos se han presentado en varias ocasiones, aunque por separado. Rubén Blades ha declarado en más de una ocasión que no volvería a trabajar con Willie Colón.

La muerte de Willie Colón provocó una inmediata ola de reacciones en el mundo de la salsa y la música latina. | Fuente: RPP