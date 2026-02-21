Daniela Darcourt despide a Willie Colón: “El cielo gana una estrella salsera más”

Daniela Darcourt recordó que muchas veces ha interpretado ‘Idilio’, uno de los temas más famosos de Colón. | Fuente: Instagram (@danieladarcourtoficial) / EFE

Este sábado, el cantante Willie Colón falleció a los 75 años tras complicaciones en su salud. La noticia fue confirmada por la familia del legendario 'Malo del Bronx' a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La cantante peruana Daniela Darcourt lamentó la partida del intérprete de Idilio. En diálogo con el programa En Escena, la salsera despidió a Colón y destacó los éxitos musicales que produjo la leyenda a lo largo de su carrera artística, entre los que destacan Talento de televisión, El día de mi suerte, entre otros.

“[Estamos] despidiendo nuevamente a un grande, como lo puse hace un momento en mis redes sociales, el cielo gana una estrella salsera más. Se lleva a una leyenda que, durante todos estos años, sus 75 años de vida, nos ha regalado tantos éxitos y tanta gloria, al menos al género tropical, con la salsa específicamente”, señaló la salsera.

Asimismo, Darcourt destacó las habilidades como compositor, arreglista y músico del 'Malo del Bronx'. En esa línea, resaltó que el cantante tenía “una sensibilidad distinta cuando estaba en el escenario”. Además, recordó las veces en las que ha tenido la oportunidad de saludar al intérprete de Gitana.

“He tenido el placer de al menos saludarlo, no voy a decir de compartir, pero sí de haber podido ver un show de él, varios la verdad, de haber cruzado un ‘Hola’ y ‘Chau’, de al menos haber sabido que tenía claro que había una nueva generación de salsa que intenta hacer las cosas igual o mejor que ellos, para preservar este legado”, aseveró.

Asimismo, la salsera recordó que muchas veces ha interpretado Idilio, uno de los temas más famosos de Colón.

“Idilio [he interpretado] desde mis inicios. Me gusta mucho Talento de Televisión también; Usted Abusó, que es la versión que tiene con Celia Cruz; Ausencia, con Héctor Lavoe; El Día de mi Suerte; Todo tiene su final. Todos estos metales, el trombón icónico de Idilio, por ejemplo, que nadie olvida, El Día de mi Suerte, también, todo este espacio musical que él nos deja para recordar”, indicó.

Daniela Darcourt. | Fuente: RPP

La partida de Willie Colón

Días atrás, varios medios internacionales reportaron que Willie Colón fue internado en un hospital de Nueva York debido a complicaciones respiratorias. La noticia mantuvo en alerta a sus seguidores y colegas, entre ellos Rubén Blades, con quien colaboró desde 1970 en distintos éxitos musicales.

Finalmente, este sábado, la familia del compositor y trombonista confirmó su deceso con un mensaje en sus redes sociales. Los parientes del cantante señalaron que el cantante falleció hoy por la mañana, acompañado de sus seres queridos.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", se lee en la publicación.