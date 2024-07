Yuri rompe lazos con Cristian Castro y afirma que no volverá a cantar con él: "Hubo momentos de tensión"

Yuri ya no quiere cantar al lado de Cristian Castro. La icónica cantante mexicana de temas como 'Maldita primavera' y 'Ya no estás en mi ventana' aseguró que no volverá trabajar al lado del hijo de Verónica Castro debido a desavenencias entre ambos durante la gira 'Unidos en el escenario' en diversas ciudades de México.

Fue durante una rueda de prensa el último fin de semana que Yuridia Valenzuela Canseco, conocida como Yuri, resaltó que "hubo momentos de tensión" en la convivencia con el cantante de 'Azul' ya que no seguía la disciplinada rutina a la que ella está acostumbrada en los conciertos.

"Sí, hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo, pero sí de tensión. Dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar (…) Yo soy muy disciplinada. La gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas", expresó.

Asimismo, Yuri señaló que la relación con Cristian Castro no es buena debido a la falta de comunicación de este. “Cristian vive en Estados Unidos y yo en México. Hay artistas que son muy comunicativos, que les gusta más compartir. A él no le gusta compartir ni convivir. Él es mucho más serio y reservado. Él me dijo que no era mucho de convivir, que era muy reservado y se respeta, pero en el escenario bien", sostuvo.

Yuri dijo que no tiene amistad con Cristian Castro y que su relación solo es laboral. | Fuente: AFP

Yuri sobre Cristian Castro: "No somos amigos, somos compañeros"

En otro momento, Yuri puntualizó que si bien hubo tensiones con Cristian Castro, este siempre fue "muy respetuoso" a la hora de cantar en el escenario. No obstante, destacó que no es amiga del cantautor mexicano a diferencias de otros artistas con quienes compartió giras en su carrera.

"No es una persona de muchos amigos, no, para nada (…) La gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él. No somos amigos. Si tú me dices amigos: Mijares, amigas: las Pandoras. Cristian Castro y yo somos compañeros de trabajo. Él amigo es ‘vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, ¿cómo estás?’, y no, Cristian y yo no somos amigos”, explicó.

Yuri contó que "hubo momentos de tensión" con Cristian Castro durante la gira en México.Fuente: Instagram (cristiancastro)

Yuri descarta alguna próxima gira con Cristian Castro

Por ahora, Cristian Castro y Yuri ya no volverán a cantar juntos en una próxima gira. La propia cantante de 'Déjala' y 'Dame un beso' señaló que no se juntará con el hijo de Manuel 'El Loco' Valdés, descartando cualquier intento de colaboración entre los dos.

"A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, pero no. Ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido", expresó la cantante y presentadora de televisión.

Cabe resaltar que tanto Yuri como Christian Castro colaboraron para diversos temas para sus miles de fanáticos en México y Latinoamérica. "Nunca te sabrás entregar como lo hago yo", señaló el cantante de 'Por amarte así' en Instagram con fotos junto a Yuri.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis