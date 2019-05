Carlos Álvarez de pronuncia sobre presunto caso de acoso de Clara Seminara. | Fuente: Instagram

La comediante Clara Seminara, quien trabajó en “El Wasap de JB”, reveló que fue acosada por Enrique Espejo, el popular 'Yuca', en octubre del 2018.

De acuerdo con su testimonio, la actriz fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Espejo, momentos antes de la grabación de un “sketch” cómico, delante de todos sus compañeros de trabajo.

"El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? ME METIÓ LA MANO. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos. No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada", se lee en la publicación de la actriz.

En relación a este caso, Carlos Álvarez, quien se encuentra promocionando el regreso de su programa “El Cartel del Humor” ─que se emitirá todos los sábados en ATV a las 8:00 p.m─ y quien trabajó durante muchos años junto con Jorge Benavides en "El especial del humor", declaró a RPP Noticias y propuso que se investigue lo sucedido.

“Tomé conocimiento de la denuncia en las redes, pero no tengo todos los elementos de juicio para emitir una opinión. Creo que ese tema se tiene que investigar pero, en general, yo rechazo cualquier acto de violencia contra la mujer y en esto tenemos que ser muy claros”, explicó.

Asimismo, recordó sonados casos de violencia, como el de la fallecida Eyvi Ágreda, quien fue quemada viva por su acosador mientras se encontraba en un bus de transporte público.

“Por ejemplo, el caso de una niña que, en Pucallpa, el papá la tiró al piso o lo que pasó con este señor Carlos Hualpa que, realmente, la quemó viva a Eivy Ágreda. Le han dado 35 años cuando merecía cadena perpetua o pena de muerte si las leyes cambiaran. En general es una línea de conducta que tenemos. Manifiesto nuestro rechazo rotundo y tajante a todo acto de violencia contra la mujer, contra los niños y las niñas. Eso que quede muy en claro”, sentenció.

CINDY MARINO TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

La imitadora de Sheyla Rojas e integrante del elenco del nuevo programa de Álvarez, Cindy Marino, ya había mostrado su apoyo a Clara Seminara a través de un comentario en su publicación de Instagram. En diálogo con RPP, aseguró que se trata de un tema delicado, pero que apoya a la comediante pues la conoce y es su amiga.

“No conozco al señor Espejo, obviamente sé quién es “Yuca”, es super conocido. No sé cuáles hayan sido las circunstancias o como habrá sido el juego o la falta de respeto. No lo sé en verdad por eso ya es preferible no meterse en un tema que en verdad no me compete. Sí hice un comentario porque es mi amiga y como mujer siempre la voy a apoyar”, aseguró.