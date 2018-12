El imitador peruano de Juan Gabriel planea lanzar temas propios en el 2019. | Fuente: Facebook Ronald Hidalgo

El 2018 se anunció como el año de la resurrección de Juan Gabriel... y no apareció. Mientras su ex mánager insiste en que lo veremos (de todas maneras) el próximo año, el imitador mexicano Eduardo Jahuey asegura que le ofrecieron dinero para tomarse unas fotos y grabar unos audios haciéndose pasar por el 'Divo de Juárez'.

A Ronald Hidalgo, imitador peruano de Juan Gabriel, todo esto le suena a gente que busca exposición gratis. "No saben qué inventar, [la resurección] sale cuando su ex mánager quiere publicar otro libro [...] Quiere publicidad", asegura el ex concursante de "Yo soy".

Ronald Hidalgo ha tenido conversaciones para presentarse en México como Juan Gabriel. | Fuente: Facebook Ronald Hidalgo

A él no lo han llamado para estas "bromas" y tampoco aceptaría: "me daría cólera que alguien me llame para ganar noticia", asegura dada su admiración y respeto por el intérprete. "No entiendo por qué juegan tanto con su nombre", agrega. Su meta es llegar a México y realizarle un homenaje, aunque el camino es complicado.

"Es muy difícil que te abran las puertas porque son muy nacionalistas. Dicen que si va a ir un imitador [extranjero] tienen que contratar a tres de allá", comenta Ronald Hidalgo, que ha tenido conversaciones con diferentes personas interesadas en contratarlo.

RESPONDE A CRÍTICAS



Recientemente, el conductor mexicano Paul Stanley se burló de Ronald Hidalgo en el programa "Cuéntamelo ya". Si bien, al inicio el imitador peruano de Juan Gabriel sintió cierta molestia, decidió tomarlo con calma y continuar con un buen trabajo.

"Las malas críticas sacan lo mejor de uno para hacerte más fuerte [...] Lo único que puedo hacer es demostrarles que rindo homenaje a Juan Gabriel. Siempre lo he hecho con mucho respeto y admiración", asegura.

En el 2019, Ronald Hidalgo planea sacar temas propios, siempre en los géneros de baladas y rancheras. Y para el 14 de febrero ofrecerá un show, en el Teatro Peruano Japonés, con Los Morunos.