Vania Bludau tiene miedo de compartir algunos videos en redes sociales tras revelar que sufre acoso

Vania Bludau revela sentirse fastidiada pues es víctima de acoso sexual. | Fuente: Instagram

La modelo Vania Bludau utilizó su cuenta de Instagram para revelar que viene siendo acosada sexualmente, pero no fue específica con el nombre de la persona o la situación. “Sé que a muchas mujeres (y hombres) nos gusta sentirnos deseados... pero cuando se cruza la barrera se convierte en obsesión y acoso. Ahora mismo me está pasando algo similar, ¿les ha pasado a ustedes?", preguntó a sus seguidores.

La ex participante de “Esto es Guerra”, quien se acaba de comprometer con el abogado Frank Dello Russo, publicó varias historias de Instagram, en las que asegura sentirse fastidiada por la situación que atraviesa.

“Me desaparecí, aunque sea un día, porque he estado un poco fastidiada por la situación que me está pasando. Pero nada, no quiero compartir mala vibra, así que aquí estoy para reírnos de las cosas que pasan en el mundo entero y de los locos”, aseguró.

Mientras paseaba a su perro, Vania Bludau reveló que siente miedo de publicar videos que le sirvan a su acosador. “Muchas veces me da miedo qué compartir, estamos en un mundo en el que hay personas buenas y personas malas. Poner videos en el momento puede ser un arma de doble filo porque algún loco puede estarte persiguiendo. Ahora tengo que ir mirando por todos lados. En un momento adecuado les contaré bien lo que pasó”, indicó.

NUEVOS AIRES

Vania Bludau aseguró que, después de la fiesta de compromiso que realizó en Lima, viajará a Nueva York, para celebrar por segunda vez su compromiso en dicha ciudad.

Por otro lado, la modelo contó que viajará pronto a Israel. “No saben lo emocionada que estoy. Me estoy yendo a Israel con un grupo de gente alucinante que ya van a ir viendo cuando esté allá, en mis historias (…) Jamás pensé que tendría una oportunidad así como esta”, comentó.