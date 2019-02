Vania Bludau sorprendió a todos sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a Fabio Legarda, quien el pasado jueves falleció por una bala perdida en la ciudad de Medellín.

La modelo peruana utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia donde le dio un último adiós a su a su amigo Legarda, quien estuvo con ella en un momento difícil de su vida, cuando estuvo separada de su prometido Frank Dello Russo en 2017.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo. Taramumbay", escribió Bludau en Instagram.



La ex participante de programas 'reality' se suma a las diversas personalidades peruanas y del extranjero que se han pronunciado por la muerte de Legarda.

SENTIDO ADIÓS



Tras el fallecimiento del cantante colombiano Fabio Legarda, a causa de una bala perdida durante un intento de robo al sur de Medellín, las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes lamentando la noticia y despidiéndose del intérprete.

En Perú, los artistas que trabajaron con él, o lo llegaron a conocer, se sumaron a la despedida, por Instagram, con palabras de condolencias y solidaridad. Entre ellas estuvieron Daniela Darcourt y Leslie Shaw, que colaboraron con él en los temas "Cheveraneando" y "Volverte a ver", respectivamente.

Darcourt compartió una foto, donde aparecen ambos, acompañada por las palabras: "Amigo mío, hoy más que nunca, me dueles, te pienso, te siento y te lloro... Gracias por todos los momentos e instantes maravillosos que me haz regalado, te llevaré por siempre y para siempre en mi corazón". Mientras que Leslie Shaw, escribió un sucinto: "descansa en paz amigo".



El cantante peruano Diego Val también trabajó con Legarda para el tema "Modo avión". "¿Y si nos desconectamos del mundo? Creo que esa fue la mejor lección que dejaste, enseñarnos a vivir cada momento en modo avión", escribió en un Insta Stories.

Otras personalidades como María Pia Copello y Michelle Soifer también se sumaron a la cadena de mensajes. "Terrible e inesperada noticia. Un joven tan talentoso, sensillo y amable se fue demasiado pronto. Descansa en paz Legarda", comentó la ex conductora de "Esto es guerra" en Instagram