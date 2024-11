Mónica Sánchez no descarta volver a la televisión tras dejar 'Al fondo hay sitio': "Todavía no me jubilé"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mónica Sánchez espera pronto volver a la televisión luego de dejar Al fondo hay sitio, serie donde interpretaba a su popular personaje de Charito. En ese sentido, la actriz descartó que vaya a regresar al mencionado programa televisivo. No obstante, afirmó estar agradecida con el público que la recuerda con dicho papel.

“Estoy muy agradecida por todo lo vivido y estoy en paz con la decisión tomada”, declaró la actriz de 54 años al programa de espectáculos Todo se filtra, de Panamericana. Asimismo, negó que vaya a formar parte del elenco de Al fondo hay sitio el 2025 o en una próxima temporada.

“No precisamente (regrese a Al fondo hay sitio). En la serie yo ya cerré un ciclo. Ya me despedí de Charito, me despidieron todos. Me refiero a que mi trabajo continúa. Tengo un antes y un después de Al fondo hay sitio. Lo que vendrá supongo que será el después”, manifestó.

En otro momento, la también exactriz de La Perricholi y De vuelta al barrio reveló que recibió algunas propuestas luego de dejar Al fondo hay sitio en junio de este año. “La verdad, no puedo estar más que halagada y agradecida porque ni bien dejé Al fondo hay sitio recibí cuatro propuestas laborales”, contó.

Mónica Sánchez lleva más de tres años en una relación con el argentino Daniel Sacroisky. | Fuente: Instagram (cordeliamar_21)

¿Mónica Sánchez incursionará en la conducción?

Por otra parte, Mónica Sánchez recalcó que continuará su carrera, por lo que no descarta regresar pronto en la televisión, ya sea en una serie o en la conducción de algún programa. “Mi carrera continúa, así que ya veremos qué dice el tiempo. Este ha sido un retiro temporal. No es que me haya jubilado”, remarcó.

Seguidamente, mostró su interés de poder conducir algún programa. “Siempre es lindo. A mi me encanta conversar, comunicarme, siempre es lindo la posibilidad de explorarse en otros registros, pero bueno eso se verá con el tiempo”, agregó.

Mónica Sánchez le dijo adiós al programa 'Al fondo hay sitio' a fines de junio.Fuente: Instagram (cordeliamar_21)

Mónica Sánchez compartió detalles de su relación con Daniel Sacro

Meses atrás, Mónica Sánchez contó que tiene más de tres años de relación con el argentino Daniel Sacro, quien es cantautor, escritor y publicista.

Además, mencionó que su pareja, once años menor que ella, se lleva muy bien con sus hijas, aunque prefirió no profundizar en detalles. "Soy muy discreta con mi vida personal. Todo comenzó con una bonita amistad; somos muy amigos", explicó Sánchez en el podcast La Linares.

De igual manera, la protagonista de Eva del Edén también señaló que la relación con Sacro le ha traído calma y estabilidad a su vida.

"Siento que esta relación llega en un momento diferente de mi vida, más tranquila y menos a la defensiva. Aprecio las mismas cosas de siempre, pero ya no tengo el alma tan encendida", expresó.

