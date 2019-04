Jaime Bayly le dedicó su más reciente programa al fallecido Alan García. | Fuente: Composición

Jaime Bayly y Alan García pasaron de enemigos a ser brevemente amigos o "aliados" como dijo el presentador. Él dedicó su más reciente programa, en Mega, al expresidente que suicidó el 17 de abril.

Durante más de una hora, Bayly recordó sus desencuentros y reconciliaciones, además de las entrevistas que le realizó. El presentador reflexionó sobre la decisión del exmandatario de suicidarse. También el consejo que le habría dado de haber hablado con él ese día y se disculpó por haber traicionado su confianza al escribir la columna "La plata llega sola".

Los dejamos con las frases más memorables que Jaime Bayly brindó en su programa sobre la "exagerada y desmesurada" vida de Alan García.

Jaime Bayly tuvo desencuentros con Alan García a lo largo de su carrera, pero señaló que no eran enemigos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Michael Livia

SOBRE EL SUICIDIO

"Me dio mucha pena, me entristeció que su vida terminara de manera tan repentina y trágica. No me he alegrado con su muerte".

"Alan García comprendió que su vida hoy [17 de abril] ya no era digna de ser vivida o que ser vivida malamente en un calabozo peruano era una indignidad que no quería permitirse a sí mismo".

"Hubiera preferido que no se matara, que enfrentara estoicamente a la justicia como enfrentó con gran resistencia, y no poca tenacidad, cuando tuvo que vivir exiliado durante la dictadura de Fujimori".

CONSEJO DE BAYLY

"Si me hubiera pedido consejo [...] le hubiera aconsejado a García: 'no te mates. Resiste, enfrenta la suerte contrariada'. Se comprende el miedo, pero si de verdad eres inocente enfrenta los tribunales [...] y si te meten a la cárcel, a pesar de ser inocente, entonces enfrenta la carcelería con sabiduría ejemplar como afrontó Mandela. Esa carcelería, que para ti es injusticia, entraña también una lección de vida. Sé humilde, adelgaza el ego, escribe tus memorias; pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida de esta manera".

SOBRE SUS GOBIERNOS Y EL PODER

"Si su primer gobierno tuvo aciertos, no los recuerdo. Fue verdaderamente catastrófico, fue peor que malo y paupérrimo. Sin embargo, su segundo gobierno lo redimió".

"Alan García conoció las glorias azucaradas del poder, la adulación. También conoció el abismo, la humillación, la soledad del poderoso que cae en desgracia, que se queda sin azúcar y es escupido como un chicle por los que antes lo masticaban tan gustosamente".





SOBRE EL HOMBRE

"Recuerdo su orgullo, su vanidad, su ego imperial. Creo que el orgullo le jugó una mala pasada, le hacía falta un poco de humildad para ir a la cárcel [...] Le faltaron humildad y sabiduría para resistir todo aquello que veía como una conspiración injusta contra él".

"De todos los políticos peruanos que he conocido, el más formidable y talentoso fue Alan García. No digo el más virtuoso, pero el animal político más formidable y talentoso fue Alan García. Creo que estuvo a la altura de Haya e incluso lo superó porque llegó al poder dos veces".

"Cuando ganó la presidencia con 35 años era Julio Iglesias, era Sinatra. Era una criatura mitológica, casi el Perú entero ─yo no─ lo adulaba [...] Había nacido para ser presidente, que ahora Alan García sea esta placa tomografía de su cráneo perforado por una bala nos recuerda que somos polvo y olvido".

SOBRE EL BAILE DEL TETEO

"Ponía en evidencia, muy a su pesar, el lado bufonesco, carnavalesco de Alan García. Él podía ser intelectual, pero también bufón y tenía gran sentido del humor".

SOBRE "LA PLATA LLEGA SOLA"

"En tono distendido, como amigo, me dijo 'no seas coj*** la plata llega sola'. No lo dijo de manera fea o delictuosa, no me estaba diciendo sé presidente y roba. Me quería decir tú llegas a las cumbres del poder y luego escribes un libro y te pagan un montón. Quizás esa fue la explicación benévola que, muerto Alan García, quiero dar ahora"

"Me arrepiento de haber escrito esa columna y haber contando las cosas que, en privado, hablamos Alan y yo. Me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y la caballerosidad [...] Me parece que yo traicioné la confianza que tuvo Alan en mí esa noche y [...] a estas alturas le pido disculpas, no debí hacerlo. Estuvo mal. La frase lo persiguió como un fantasma el resto de su vida sobre todo cuando salpicó el escándalo de Odebrecht".