Alejandra Baigorria defiende a Said Palao y advierte a Macarena Vélez: "Que asuma su responsabilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria no se quedó callada y decidió responder a las revelaciones que hizo Macarena Vélez sobre Said Palao en El valor de la verdad el último domingo. Vélez aseguró que Palao le ocultó que iba a ser padre y arremetió contra Baigorria por tener una relación con Said al poco tiempo que ellos terminaron.

Al respecto, la exintegrante de Combate señaló que Macarena Vélez habló de “cosas que perjudicaron” a la familia de su futuro esposo y la exhortó a “asumir su responsabilidad” por lo dicho en el sillón rojo sobre su actual pareja.

“Ella sabe la verdad de las cosas. Las familias de ellos vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir cuando uno se equivoca. Yo ahora quiero estar bien en mi vida con todo el mundo. No me interesa hacer daño o atacar a alguien”, declaró la rubia a las cámaras de Amor y Fuego.

Asimismo, la empresaria de 36 años lanzó una advertencia a Macarena Vélez asegurando que sabe algo que podría crear “una bomba nuclear” sobre ella.

“Con lo que yo sé y con la lengua que me manejo yo ahora podría crear una bomba nuclear, pero no lo haré porque me solidarizo con ella. Espero que ella también asuma su responsabilidad de lo que ha dicho porque hay una familia detrás de Said”, comentó.

En otro momento, recalcó que a ella no le corresponde aclarar la relación que tuvo Said Palao con Macarena Vélez en el pasado. Sin embargo, resaltó las virtudes de su prometido.

“Said es una persona que tiene muchos valores y ha sido educado por una madre increíble que también le duelen escuchar todo esto porque ellos saben lo que realmente pasó”, sostuvo.

Macarena Vélez ganó 25 mil soles tras responder 20 preguntas en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Alejandra Baigorria sobre Macarena Vélez: “No somos amigas”

Alejandra Baigorria también aclaró que no mantienen ningún lazo de amistad con Macarena Vélez y que siempre la consideró una “compañera de trabajo” como a muchos otros exparticipantes de Combate.

“Ella misma dijo que no soy, ni era, su mejor amiga. Ella me consideraba una compañera de trabajo, así como yo la considero igual. Por cierto, hay compañeros de trabajo que están invitados a mi boda”, señaló.

A pesar de no ser amiga de la modelo, Alejandra Baigorria mostró su solidaridad con Vélez tras contar que sufrió abuso sexual y bullyng en su adolescencia.

“Me solidarizo con Macarena por lo que ella pasó como mujer. Sería algo imposible no poder solidarizarme (…) Ella ha vivido carencias. Yo la entiendo como mujer, pero hay cosas que no voy a compartir. Me parece que es una chica que ha vivido muchas cosas y que tiene que sanar como yo también sané en su momento”, añadió.

Alejandra Baigorria viene preparando su boda con el modelo Said Palao. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)

¿Cuáles son las preguntas que respondió Macarena Vélez en El valor de la verdad?

¿Agredía tu padrastro a tu mamá? Sí (Verdad) ¿Te decía tu mamá que eras gorda? Sí (Verdad) ¿Abusaron de ti cuando eras menor de edad? Sí (Verdad) ¿Te apoyaron tus padres tras el abuso? No (Verdad) ¿Te ocultó tu padre que tenías un hermano? Sí (Verdad) ¿Acabó contigo Said Palao luego de la confesión de Diego Chávarri en El valor de la verdad? Sí (Verdad) ¿Te metiste en la relación de Johana 'La Nena' Cubillas? No (Verdad) ¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao? Sí (Verdad) ¿Te ocultó Said Palao que iba a ser papá? Sí (Verdad) ¿Le regalaste a Said Palao una cadena de 8 mil soles? Sí (Verdad) ¿Tuviste un 'affaire' con Hugo García? Sí (Verdad) ¿Te invitó a salir Paolo Guerrero? Sí (Verdad) ¿Tuviste un choque y fuga con el actor venezolano Alejandro Nones? Sí (Verdad) ¿Fuiste una 'chica Tulum'? Sí (Verdad) ¿Te ofrecieron 10 mil dólares a cambio de sexo? Sí (Verdad) ¿Te gusta tu espalda? No (Verdad) ¿Perdiste un hijo? Sí (Verdad) ¿Estabas inconsciente cuando Adolfo Bazán te grabó? Sí (Verdad) ¿Intentaste quitarte la vida? Sí (verdad) ¿Eres alcohólica? *No respondió porque Giancarlo Cossio tocó el botón rojo.

¿Odias a tu madre?

No (Verdad)

(*) Macarena Vélez decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis