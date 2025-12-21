Últimas Noticias
"Gracias por creer en mí": imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de 'Yo soy' el 2025

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la gran final de Yo Soy este 2025.
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la gran final de Yo Soy este 2025. | Fuente: Instagram (yosoyperupaginaoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

La cantante Gabriela Villanueva se coronó como la ganadora de la última temporada de Yo soy este 2025 superando a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán.

Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson, se consagró como ganadora de la última temporada de Yo Soy este 2025. La cantante, oriunda de Ilo, pudo llevarse el trofeo tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

En efecto, fue el último sábado 20 de diciembre que se transmitió la gala final de la segunda temporada, tras el regreso de Yo Soy, con el jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara.

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson.

Es así como, luego de una larga jornada llena de mucha música y talento, Villanueva logró tener la aprobación tanto del jurado como del público.

Por su parte, los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez también mostraron su entusiasmo por la cantante, quien fue anunciada como la nueva ganadora de Yo Soy siendo abrazada por sus compañeros en medio de una gran euforia.

Los imitadores de Green Day quedaron en segundo lugar en Yo Soy.
Los imitadores de Green Day quedaron en segundo lugar en Yo Soy. | Fuente: Instagram (yosoyperupaginaoficial)

¿Qué dijo Gabriela Villanueva tras ganar la temporada en Yo Soy?

Gabriela Villanueva no pudo contener su emoción luego de que el jurado y el público la eligiera la nueva ganadora de Yo soy

“Se lo dedico a mis tíos. A mi tío Chumpi y a mi tía Laura que hicieron posible que yo llegue a este punto, a mis padres, y a mis hermanos”, comenzó diciendo la imitadora de Michael Jackson.

Del mismo modo, Gabriela expresó su agradecimiento a todos sus seguidores y personas que la acompañaron en esta etapa en su carrera en Yo Soy.

“Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, sostuvo.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.

“Me siento emocionada. Tengo muchas ganas de llorar. Estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. De esta temporada, me llevo conocimiento, me llevo amigos, me llevo mucho apoyo. Me llevo una enseñanza de vida para enfrentarme a esos miedos”, expresó.

¿Quién es la imitadora de Michael Jackson? 

Originaria de Ilo y con apenas 21 años, Gabriela Villanueva trabajaba como mesera y cocinera mientras perseguía su sueño de dedicarse a la música. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con Michael Jackson gracias a sus padres, quienes le mostraban sus videos, música y estilo. 

Intentó formarse en una academia musical, pero no obtuvo los resultados esperados. De regreso en Ilo, un amigo le comentó que Yo Soy estaba de vuelta, y decidió probar suerte sin imaginar el impacto que tendría su participación. 

Para Gabriela, Jackson es más que un artista: “Michael Jackson es para mí disciplina, arte, amor, cultura, música. Él es la música hecha persona. Como fan, quiero llevarle al público la sensación de verlo en escena. Quiero llevar la magia de Michael a esta generación que no pudo conocerlo en vivo”.  

