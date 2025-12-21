"Gracias por creer en mí": imitadora de Michael Jackson ganó la gran final de 'Yo soy' el 2025

Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson, se consagró como ganadora de la última temporada de Yo Soy este 2025. La cantante, oriunda de Ilo, pudo llevarse el trofeo tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

En efecto, fue el último sábado 20 de diciembre que se transmitió la gala final de la segunda temporada, tras el regreso de Yo Soy, con el jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara.

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson.

Es así como, luego de una larga jornada llena de mucha música y talento, Villanueva logró tener la aprobación tanto del jurado como del público.

Por su parte, los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez también mostraron su entusiasmo por la cantante, quien fue anunciada como la nueva ganadora de Yo Soy siendo abrazada por sus compañeros en medio de una gran euforia.