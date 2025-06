“Trabajé en la radio a los ocho años”: Regina Alcóver recordó sus inicios en las radionovelas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La radio cumple 100 años en el Perú y en RPP celebramos el uso de esta icónica emisora la cual permite que millones de personas puedan escuchar los diferentes contenidos —y propuestas— para sentirse en compañía.

Este 20 de junio de 2025 se celebra el centenario de la radio, así como la evolución de este importante medio de comunicación que fue perfeccionándose con el tiempo.

Para rememorar un poco el pasado, la actriz peruana Regina Alcóver habló en Encendidos sobre sus inicios en la emisora donde compartía guiones con su madre, Marianela Ureta, y su abuela, María Mille de Ureta, recordadas actrices de radionovelas.

“Trabajé primero en Radio Nacional del Perú cuando tenía ocho años. Fue una experiencia preciosa. Yo admiraba a los actores. Escuchaba a mi madre, a mi abuela, gente de muchísima fama en esos momentos, y me acostumbré a perderle el miedo al micrófono y luego, ya con mi abuela, estuvimos haciendo radionovelas. Esa fue una parte divertida”, declaró.

En ese sentido, la actual locutora de Radio Felicidad sostuvo que su experiencia en la radio “la enriqueció mucho”, así como hacer comerciales y otros segmentos junto a sus familiares.

“Los comerciales eran divertidos, pero difíciles de hacer. A mí, lo que me divertía más en la radio era el sonidista. Había uno que siempre se reía. Era fascinante mirarlo, porque hacía los sonidos de varios momentos en la radio. Él era primordial”, comentó.

La actriz Regina Alcóver es madre del cantante peruano Gian Marco. | Fuente: Instagram

Regina Alcóver recordó su experiencia en radionovelas en RPP

Regina Alcóver también recordó su experiencia haciendo radionovelas en Radio Programas del Perú (RPP), cuando la empresa estaba cerca al centro de Lima.

“Nosotros hicimos la radionovela ‘La caldera del diablo’, que era una novela larga. Fue fantástico. Me gustó aprender al lado de actores importantísimos. Yo hice un personaje que se moría teniendo un hijo. Cuando yo me voy de las novelas salgo embarazada de Gian Marco y la dueña del lugar de la madre me llamó la atención por ese personaje”, sostuvo.

En otro momento, la exactriz de Simplemente María y Travesuras del corazón recordó que, junto con su hermana Marianela, se quedaban en casa para grabar algunos comerciales.

“Era apasionante. Yo me eduqué en ese mundo. Era una niña totalmente distinta a los demás niños. Empecé a trabajar y no fui al colegio. Había una grabadora en mi casa y ahí hacíamos las novelas con mi hermana, así como los comerciales. Teníamos un baúl con la ropa de teatro. Primero fue la radio, después la televisión”, acotó.

La actriz Alicia Mercado también nos contó su experiencia en la radio en RPP. | Fuente: RPP

Alicia Mercado nos cuenta su experiencia en la radio

Alicia Mercado también se animó a dar detalles de su cercanía con la radio. La locutora de Studio 92 contó que a los 17 años se animó a postular a Radio Corazón en un casting que finalmente eligió a la actriz Connie Chaparro.

Tiempo después, Alicia Mercado se incorporó a Studio 92 y recordó que de adolescente escuchaba la emisora conducida por Carlos Galdós.

“Lo que más me gustaba era sentirme acompañada. Lo que hoy sería escuchar un podcast, pero no hay nada comparable con escuchar a alguien en vivo en la radio que te converse a esa hora. Yo siempre fui feliz con mi radio en las mañanas”, señaló.

Del mismo modo, la también actriz resaltó el uso de la tecnología para escuchar los programas radiales cuando no puedes escucharlos en vivo.

“A veces me perdía los chistes, porque no iba al colegio o no escuchaba y hoy si puedes volver a escuchar el programa de nuevo gracias a las plataformas y tecnología. Voy a cumplir mi segundo año en Studio 92 y estoy aprendiendo con gente maravillosa”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis