Brunella Horna tras apagón en Matute: "Estuve preocupada porque mi familia fue al estadio"

Brunella Horna contó que estuvo muy preocupada con el apagón ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, el último miércoles 8 de noviembre tras la final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que terminó con la consagración del equipo merengue como el nuevo campeón del futbol peruano luego de diez años.

La modelo y esposa del excongresista Richard Acuña felicitó al equipo crema y a sus hinchas por el título nacional. No obstante, señaló que su familia fue al estadio de Matute por lo que se puso “muy nerviosa” al ver que se apagaron las luces dejando en un probable peligro a sus familiares.

“Yo estaba preocupada porque mi familia estaba en el estadio y me puse muy nerviosa. No sabía que estaba pasando. No había señal en el lugar. Mi papá no me contestaba el teléfono. Dije ‘dios mío ¿qué es lo que va a pasar ahora?’ Alianza puso en riesgo a sus propios hinchas porque toda la taquilla era de Alianza”, dijo la presentadora de televisión en ‘América Hoy’.

Asimismo, Brunella Horna continuó con su crítica por el apagado de luces al recordar que niños y adultos mayores también estaban presentes en el estadio. “El tema es serio porque lo que me pasó a mí, le debió pasar a mucha gente, y a miles de familias. Además, había menores de edad y Alianza Lima puso en riesgo a sus propios hinchas. Es terrible”, sostuvo.

Brunella Horna felicitó a Universitario de Deportes por el título nacional. | Fuente: Instagram (brunehorna)

Ethel Pozo y Janet Barboza piden encontrar responsables

Por otro lado, Ethel Pozo y Janet Barboza se mostraron en contra de lo sucedido en Matute donde se apagaron las luces en el momento en que Universitario de Deportes iba a iniciar su celebración tras conseguir el campeonato de la Liga 1.

La hija de Gisela Valcárcel no pudo contener su molestia porque no dejaron dar la vuelta olímpica a Universitario, equipo de futbol del cual es hincha. “Esto ha podido tener consecuencias graves, ha podido ocurrir muchas cosas, había muchos hinchas, mujeres, niños, el estadio estaba repleto. Debe haber una sanción porque pusieron en peligro a miles de personas”, manifestó.

Janet Barboza, por su parte, indició que no se puede culpar a todos los integrantes de Alianza Lima pues considera que solo habría “uno o dos responsables” de que haya ocurrido el apagón en Matute, que viene siendo muy comentado por medios internacionales.

"No podemos echar la culpa al Club de Alianza Lima, ni al equipo de jugadores, ni a todas las personas involucradas. Aquí hay un responsable o dos, no lo sé, pero no se puede poner a todos en un mismo saco. Aquí alguien decidió hacer eso", mencionó la popular 'rulitos'.