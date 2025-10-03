"Bienvenido, amor mío": Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo y conmueve a su pareja Bryan Torres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Samahara Lobatón se convirtió en madre por tercera vez. La influencer peruana celebró este viernes 3 de octubre la llegada de su tercer hijo Asael en Estados Unidos causando una conmovedora reacción en su pareja Bryan Torres.

Por medio de sus redes sociales, Samahara compartió una foto donde le ve claramente emocionada, recibiendo en brazos a su criatura y mostrando las lágrimas de Torres quien la veía desde el celular.

Por otro lado, en sus historias en Instagram, la hija de Melissa Klug no dudó en poner otra foto de su bebé alzado por una de las enfermeras dentro de la habitación del centro hospitalario. “Bienvenido amor mío. Gracias a Dios”, escribió la también personalidad de televisión.

Eso no es todo. El propio Bryan Torres compartió una publicación donde expresó su felicidad por la llegada del bebé. Con una foto del bebé en la incubadora, el músico dejó derramar unas lágrimas mientras veía la transmisión de su segundo hijo con Samahara.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenido Asael Torres Lobatón”, sostuvo el cantante urbano.

Por su parte, Melissa Klug también expresó su entusiasmo por la llegada de su nieto en sus historias en Instagram. “Bienvenido a mi primer nieto hombre, Asael. Gracias Dios mío, ellos están sanitos”, señaló la empresaria de 41 años mientras miraba al pequeño en una transmisión en vivo.

Samahara Lobatón anunció la llegada de su primer hijo hombre con su pareja Bryan Torres. | Fuente: Instagram (bryan.jg.music)

Samahara Lobatón anunció su tercer embarazo

En mayo de este año, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, anunció en sus redes sociales que estaba embarazada nuevamente. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de imágenes donde, junto a sus dos niñas y su pareja Bryan Torres, hizo un gender reveal (revelación de género).

"Coming soon (próximamente). Bienvenido Asael. Ya podemos gritarlo a los cuatro vientos. Somos afortunados de que hayas llegado. Y como es el significado de tu nombre, eres hecho por Dios”, escribió inicialmente.

Con una torta que tenía el color azul dentro, la familia se mostró feliz por la próxima llegada de su primer varón en otra publicación. "Asael fuiste un sueño y ahora eres una realidad. Te esperamos, rey", escribió Samahara confirmando el nombre del niño.

Es importante resaltar que este es el tercer hijo de Samahara Lobatón. Su hija Xianna Horna Lobatón nació el 3 de octubre de 2020 fruto de su relación con Jonathan Horna Feijoo, más conocido como Youna.

Del mismo modo, la segunda hija de la exintegrante de Esto es guerra nació el 21 de octubre de 2024 siendo la primera hija con su actual pareja Bryan Torres.

Melissa Klug se pronunció por la llegada de su primer nieto hombre. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug asegura que no piensa tener más hijos

Melissa Klug aseguró que ya no volverá a tener más hijos. Por medio de sus historias de Instagram, la empresaria respondió ante la pregunta de un seguidor sobre si volvería a tener otro hijo con su actual pareja, Jesús Barco. “No, ya no pienso tener más hijos”, escribió Klug.

Otra de las preguntas hechas por parte de uno de sus seguidores era si ella piensa casarse con Jesús Barco, con quien ya lleva más de cuatro años de relación. “Sí”, fue la contundente respuesta de Melissa Klug, colocando un dibujo de corazón blanco.

Actualmente, Melissa Klug tiene seis hijos. Su última hija, Cayetana, tiene poco más de un año y es fruto de su actual relación con Jesús Barco, quien en noviembre del año pasado dejó de pertenecer al equipo de fútbol Sport Boys.

Es importante precisar que Melissa tiene otros cinco hijos de sus anteriores relaciones: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.