"Estuve en depresión": Pamela López confiesa que paraba en "juergas" tras separarse de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López se confiesa. La trujillana de 39 años contó que estuvo en depresión y que iba constantemente a fiestas para conocer “otras personas” luego de terminar su relación con su —todavía— esposo, Christian Cueva.

Asimismo, la empresaria recordó el difícil momento que vivió a mediados de 2024 cuando oficializó su separación del futbolista peruano, quien mantiene una relación con la cantante Pamela Franco.

“La realidad era otra. Tomé pastillas para dormir. Estuve en depresión. Tomé pastillas para mejorar mis emociones. Dejé de tomarlas y opté por un camino un poco equivocado: comencé a tener una vida social que nunca tuve”, empezó diciendo López en una reciente entrevista con el dominical Día D.

Es así como, la también influencer recalcó que comenzó a salir más. “Quería salir todo el tiempo, quería estar rodeada de gente. Quería sentirme bonita. Quería sentir que otras personas podían fijarse en mí. Quería sentir que podía hacer cosas que antes no había hecho y así fue”, sostuvo.

Por otro lado, recalcó que luego de volver a su casa tras asistir a alguna fiesta, se sentía “peor” por lo que no podía evitar deprimirse.

“Hubo 'ampay' tras 'ampay' porque me ponían que yo paraba de fiesta en fiesta, pero nadie entendía el meollo del asunto. Después de cada juerga llegaba a mi casa y me sentía peor. Estaba sola, triste y seguía con los mismos problemas”, acotó.

Pamela López afirmó que "quería salir todo el tiempo" en medio de su ruptura con Christian Cueva. | Fuente: Instagram (pamlopsol)

Pamela López sobre separación de Christian Cueva: “No lo veía venir”

Pamela López también habló de cómo se sintió al momento de la separación de Christian Cueva y las denuncias que interpuso por violencia física y psicológica.

De igual manera, mencionó su sorpresa al enterarse de la relación que mantuvo el padre de sus hijos con Pamela Franco. “La manera como actuó el papá de mis hijos no me lo esperé, no lo veía venir”, dijo.

En ese sentido, recordó las críticas recibidas luego de que fuera vista en discotecas y tras ser vinculada con diversos personajes.

“Yo tenía mucho dolor, mucho, mucho dolor, ira, rencor, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos (…) Mucha gente me juzgó por eso, porque yo paraba en discotecas, fiesta y era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien”, expresó.

Finalmente, señaló estar cansada de estar siempre en el ojo público por sus problemas legales con Christian Cueva. “Estoy harta de las verdades a medias, harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, un: ‘no te contaron’ y ya. ¿Yo dónde estaba?”, añadió.

Pamela López y Christian Cueva oficializaron su separación en agosto 2024. | Fuente: Instagram

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.