"La conocí de manera inocente": Daniel Sacro cuenta cómo inició su historia de amor con Mónica Sánchez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantautor argentino Daniel Sacro, compartió detalles íntimos de su relación con la actriz Mónica Sánchez durante una entrevista para el programa Más espectáculos. El músico narró cómo conoció a la recordada 'Charito' de Al fondo hay sitio y lo que lo cautivó de ella desde el primer momento.

"La conocí de manera inocente", comentó al referirse a su primer encuentro con la figura de la televisión. Dijo que desconocía la trayectoria de la actriz en ese entonces, pero eso permitió que la conexión sea genuina y sin prejuicios. "Cuando nos conocimos, no tenía idea del background que ustedes conocen. Eso hizo que la viera desde otra mirada, de manera más pura", agregó.

Sacro detalló que comparte muchas afinidades con Mónica, pero cree que el amor entre ambos se cimenta en dos aspectos fundamentales.

"Lo que pasó es que tenemos el mismo sentido del humor, pensamos parecido, nos reímos de lo mismo, sufrimos con lo mismo y nos llevamos muy bien. Parece que una relación exitosa se basa en atraerse físicamente y emocionalmente", explicó. "Primero, para mí empieza con lo visual, lo que te atrae. Pero después de eso, deben ocurrir otras cosas para que se mantenga. Es un milagro el amor".

Mónica Sánchez protagoniza videoclip musical de Daniel Sacro

Mónica Sánchez es la protagonista del videoclip musical Querida Parca, el tema Daniel Sacro lanzó hace unos meses. Ambos estuvieron en el programa Encendidos de RPP donde contaron cómo fue trabajar juntos.

"Ojo que ser pareja —en un videoclip— no es garantía de éxito laboral. Hasta es complicado, pero no nos generó ningún conflicto. Me encanta la música y a él también. Pensamos muy parecido. (Este videoclip) nos acerca en una manera de ver la vida, entender el mundo. El mismo sentido de libertad y pertenencia”, declaró la exintérprete de Al fondo hay sitio.

Por su parte, Sacro señaló que "conocer bien" a Mónica ayudó mucho a que el videoclip salga con mucha naturalidad. "Nos conocemos bien. Sabíamos que iba a funcionar porque pensamos parecido. No había ningún problema en la honestidad intelectual. Estoy feliz por el resultado y la experiencia también", señaló el también publicista.

En ese sentido, la protagonista de La Perricholi recalcó que grabar un videoclip con su actual pareja fue algo "interesante y retador". "Para nosotros fue interesante en lo personal. También fue retador entregarme a este personaje de 'La Parca' porque Daniel la trae desde un lugar bastante luminoso. Es alguien que llega a sorprender e intimidar y sorprenderse de aquel que viene a visitar", dijo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis