"Ella hizo mal y se equivocó": 'Chechito' responde a las amenazas e insultos de Leslie Shaw

Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, rompió su silencio ante las amenazas e insultos de Leslie Shaw por no aclarar el vínculo con ella en el programa El valor de la verdad el último domingo. El cantante de chicha decidió hablar de la situación con Shaw y el novio de ella, el reguetonero cubano conocido como ‘El Prefe’.

Fue en el set de La noche habla que el joven artista ironizó sobre las declaraciones de Shaw bromeando sobre contratar más seguridad. “¿Contrataste más seguridad?”, le preguntó Tracy de Juanjuí. “Mi seguridad contrató más seguridad”, respondió. “¿Te mudaste?”, consultó la influencer a lo que ‘Chechito’ respondió con ironía: “Creo que me voy a mudar, pero más cerca donde ella vive”.

No obstante, Sergio Romero afirmó que, a pesar de las bromas, se siente “algo incómodo y molesto” por las agresiones verbales de Leslie Shaw y las supuestas indirectas de ‘El Prefe’.

“Es algo incómodo y molesto (…) Todos saben qué hace poco hubo una 'Marcha por la Paz' y ver venir de tu boca amenazar a alguien creo que fue un gran error. No porque yo lo diga sino porque la gente comparte la misma idea que yo”, mencionó.

En ese sentido, ‘Chechito’ contó que le escribió a Leslie Shaw para decirle que saldrá a los medios a decir que “nunca pasó nada entre ellos” pero que ella decidió “armar todo un show”. “Ella me escribió y yo le respondí. Estábamos hablando de lo más normal. Por interno no me insulta, no me habla mal. Igual de todas maneras creo que ella hizo mal y se equivocó”, sostuvo.

Leslie Shaw arremetió contra 'Chechito' por no aclarar el vínculo con ella en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

¿Qué le dijo Leslie Shaw a Sergio Romero ‘Chechito’?

Sergio Romero leyó algunos mensajes que le escribió Leslie Shaw en privado descartando una colaboración que ambos tenían planeado hacer.

“Ella me escribe: ‘Recién estás empezando. Yo sí quería hacer la canción contigo. Leo (mi novio) está molestísimo (…) Siempre te di confianza. Una canción conmigo te iba a ayudar mucho’”, expresó el cantante.

En tanto, Leslie Shaw difundió videos en sus historias en Instagram donde afirmó que “jamás se metería” con ‘Chechito’.

“Compartí con él en la marcha y en su cumpleaños me tomé foto con toda su familia. Íbamos a hacer una canción”, comenzó diciendo la intérprete de Hay Niveles. “Esa amistad se acabó porque que aprieten el botón rojo, y él no aclare que no pasó absolutamente nada sabiendo que yo tengo mi novio hace años, me parece de mari (…) Eres un mari (…)”, dijo.

Leslie advirtió a ‘Chechito’ que su novio iría a Perú para golpearlo. “Vas a tener que andar con más seguridades porque cuando Leo vaya a Perú te va a sacar la mi (…) y con lo enano que eres y con lo alto que es él, yo que tú me mudo”, señaló.

Finalmente, la modelo descartó cualquier vínculo con el cantante de chicha. “A muy poca gente le doy mi amistad. Te irás al canal de los envidiosos. Así que olvídate de la canción, olvídate que te voy a apoyar, olvídate de mí, de mi novio”, aseveró.

¿Qué preguntas respondió 'Chechito' en El valor de la verdad?

¿Viste morir a tu amigo en una balacera?

Sí (verdad) ¿Viviste en un cuarto de cinco metros cuadrados?

Sí (verdad) ¿Consumes alcohol desde los 12 años?

Sí (verdad) ¿Te dijo tu padre: 'Ojalá nunca hubieras nacido'?

Sí (verdad) ¿Gastaste más de 3 mil euros de ropa en París?

Sí (verdad) ¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?

Sí (verdad) ¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?

*No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Te gusta ser colágeno?

Sí (verdad) ¿Te buscan las chicas pitucas?

Sí (verdad) ¿Te amenazó un delincuente porque su novia te coqueteaba?

Sí (verdad) ¿Tocaste para una banda de choros?

Sí (verdad) ¿Estuvo presente tu familia en el atentado de la discoteca Xanders?

Sí (verdad) ¿Extorsionaron a tu hermana de 12 años?

Sí (verdad) ¿Has tenido personal de seguridad de más de 30 personas?

Sí (verdad) ¿Te robaron más de 50 mil soles en Roma?

Sí (verdad) ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo en Europa?

Sí (verdad) ¿Te has mudado más de diez veces a causa de las extorsiones?

*Usó comodin para ya no responder más preguntas.

'Chechito' optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 15 mil soles.

'Chechito' se llevó 15 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

¿Quién es ‘Chechito’?

Sergio Romero Toledo, conocido artísticamente como ‘Chechito’, es un cantante peruano de 19 años. Actualmente, destaca por los géneros de la cumbia y la chicha.

En los últimos años, se consagró como uno de los nuevos ídolos juveniles de la chicha peruana. Junto con la agrupación Cómplices de la Cumbia, ‘Chechito’ canta acompañando a diversos artistas nacionales del género de cumbia y salsa como: Marisol, Grupo 5, Daniela Darcourt, Leonard León, entre muchos otros más.

'Chechito' y los Cómplices de la Cumbia no solo tienen presentaciones en Lima. El 2023, iniciaron una gira por Europa en España, Italia y Francia. Fue su tío quien tomó la decisión de sumarlo a las filas del grupo desde su adolescencia convirtiéndose en un fenómeno musical en varios distritos de la capital y en otras ciudades del país.

"De pequeño, siempre me ha gustado cantar, cantaba rock, pop; pero ya de grande me gustó más la cumbia y la rica chicha. Antes de la música, mi primer trabajo fue pintor, lijaba paredes y, después, lo pintaba. Después hacía jugos, mi mamá tenía una chicharronería, y ahí los preparaba. Para tener más recursos, me metí a la vidriería, hacía muebles de melamina, carpintería y más", declaró una entrevista en Ampliación de Noticias.

